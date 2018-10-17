В МИД Словакии произошла масштабная кибератака

Премьер сказал, что атака была "очень изощренной" и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".

Пеллегрини отметил, что вмешательство в сеть обнаружила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали необычно функционировать.

"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он, передает Korrespondent.net.