В МИД Словакии произошла масштабная кибератака

Министерство иностранных дел Словакии испытало масштабную кибератаку, целью которой было получение данных и документов из компьютерной сети ведомства. Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk в среду, 17 октября.
Премьер сказал, что атака была "очень изощренной" и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".
Пеллегрини отметил, что вмешательство в сеть обнаружила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали необычно функционировать.
"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он, передает Korrespondent.net.
Премьер не сказал, какие документы пытались украсть хакеры и удалось ли получить какую-то информацию и когда именно произошла кибератака.