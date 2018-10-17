Ср, 17.10.2018
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В МИД Словакии произошла масштабная кибератака

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Компьютер

ФОТО: PA Wire/PA Images/Scanpix

Министерство иностранных дел Словакии испытало масштабную кибератаку, целью которой было получение данных и документов из компьютерной сети ведомства. Об этом заявил словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини, сообщает Aktuality.sk в среду, 17 октября.

Премьер сказал, что атака была "очень изощренной" и назвал хакеров "многонациональной, сложной шпионской организацией".

Пеллегрини отметил, что вмешательство в сеть обнаружила военная разведка Словакии после того, как компьютеры начали необычно функционировать.

"После глубокого анализа они подтвердили, что это не обычный вирус, а сложный вредоносный код, который позволяет злоумышленникам фильтровать данные внутри организации при атаке на серверы из-за границы", - сказал он, передает Korrespondent.net.

Премьер не сказал, какие документы пытались украсть хакеры и удалось ли получить какую-то информацию и когда именно произошла кибератака.

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