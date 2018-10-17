Отец стрелка из Керчи рассказал об увлечениях сына

По словам отца, ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе.

Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться.

Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным и агрессивного поведения за ним замечено не было.