Чт, 18.10.2018
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Отец стрелка из Керчи рассказал об увлечениях сына

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Молодежь поминает события в Керчи

ФОТО: Yegor Aleyev/TASS

Отец Владислава Рослякова, подозреваемого в нападении на политехнический колледж в Керчи, дал показания следователям, передает iz.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По словам отца, ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе.

Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться.

Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным и агрессивного поведения за ним замечено не было.

Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.

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