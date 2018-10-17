Отец стрелка из Керчи рассказал об увлечениях сына

Отец Владислава Рослякова, подозреваемого в нападении на политехнический колледж в Керчи, дал показания следователям, передает iz.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.
По словам отца, ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе.
Мужчина отметил, что у Рослякова не было друзей — раньше был один приятель, но они перестали общаться.
Отец также сообщил, что знал об увлечении сына компьютерными играми и оружием, однако не придавал этому значения. Он подчеркнул, что его сын был воспитанным и агрессивного поведения за ним замечено не было.
Инцидент произошел в здании политехнического колледжа в Керчи. Первоначально сообщалось о взрыве неустановленного взрывного устройства, затем следователи уточнили, что погибшие скончались от огнестрельных ранений.