В Ночь музеев больше всего посетителей привлек Латвийский военный музей

В прошлом году Ночь музеев привлекла в аккредитованные музеи 181 000 посетителей, в 2023 году - более 203 000 посетителей, в 2022 году - около 133 500 посетителей, во время Covid-19 мероприятия были отменены, в 2019 году их посетило около 206 000 человек, в 2018 году - более 221 280 посетителей, в 2017 году - около 243 000, а в 2016 году было зафиксировано около 250 000 посещений музеев.