Как известно, в мае 36-летняя певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой - она родила дочку, которой дала редкое имя Тильда. Поклонники знаменитой блондинки гадают, кто же является отцом девочки, а Светлана сохраняет интригу.
Так, по случаю своего дня рождения поп-дива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с дочерьми Евой и Тильдой.
"Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце! Благодарю НЕБО за все, что у меня есть. За музыку. За любовь. За детей. За жизнь. За все, что делает меня счастливой сегодня",
- такими словами сопроводила Светлана это трогательное фото.
При этом внимательные поклонники Лободы обратили внимание на мужскую руку, придерживающую кроху в кадре, и на кольцо на безымянном пальце этой руки. У Светланы тоже видно украшение на том самом пальце.
Напомним, ранее в прессе высказывалось предположение, что отцом маленькой Тильды является 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода познакомилась прошлым летом на фестивале "Жара". Теперь же пользователи Сети решили, что певица тайно вышла замуж за него.
"Какая классная мужская рука", "Муж есть, но я вам его не покажу", "Я так понимаю, все побежали сравнивать руки Тилля",
- вот лишь несколько комментариев к интригующему снимку Светланы.
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