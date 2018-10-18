Чт, 18.10.2018
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В Instagram Светланы Лободы появилось фото с отцом ее младшей дочери Тайно вышла замуж?!

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ФОТО: скриншот instagram.com/lobodaofficial

Как известно, в мае 36-летняя певица Светлана Лобода во второй раз стала мамой - она родила дочку, которой дала редкое имя Тильда. Поклонники знаменитой блондинки гадают, кто же является отцом девочки, а Светлана сохраняет интригу.

Так, по случаю своего дня рождения поп-дива опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует с дочерьми Евой и Тильдой.

"Спасибо Тебе за счастье в моих глазах и музыку в моем сердце! Благодарю НЕБО за все, что у меня есть. За музыку. За любовь. За детей. За жизнь. За все, что делает меня счастливой сегодня",

- такими словами сопроводила Светлана это трогательное фото.

При этом внимательные поклонники Лободы обратили внимание на мужскую руку, придерживающую кроху в кадре, и на кольцо на безымянном пальце этой руки. У Светланы тоже видно украшение на том самом пальце.

Напомним, ранее в прессе высказывалось предположение, что отцом маленькой Тильды является 55-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода познакомилась прошлым летом на фестивале "Жара". Теперь же пользователи Сети решили, что певица тайно вышла замуж за него.

"Какая классная мужская рука", "Муж есть, но я вам его не покажу", "Я так понимаю, все побежали сравнивать руки Тилля",

- вот лишь несколько комментариев к интригующему снимку Светланы.

Фотогалерея: концерт Светланы Лободы в Дзинтари

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