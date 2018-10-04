Светлана Лобода объяснила выбор необычного имени своей дочери

35-летняя Светлана Лобода дала новое интервью, в котором подробно рассказала о том, как на нее повлияло второе материнство. Также певица сообщила журналистам, почему она выбрала для младшей дочери имя Тильда, - сообщает woman.ru.
В мае этого года Светлана Лобода стала матерью во второй раз. Имя отца ребенка певица предпочла скрыть от своих многочисленных поклонников, однако некоторые из них были уверены, что она родила ребенка от солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Спустя некоторое время Светлана объявила, что решила назвать свою дочь Тильдой, вновь спровоцировав слухи о связи с немецким музыкантом. В новом интервью порталу Woman's Day Лобода наконец объяснила, почему выбрала для младшей дочери такое необычное имя.
«Мне нравилось это имя. И я думала, что, если родится девочка, обязательно назову ее так. В этом имени много силы и тайны, как и в моей малышке. Я уже сейчас вижу, что растет диковинный цветок», — рассказала певица.
Светлана вспомнила, что с именем для старшей дочери она поначалу долго не могла определиться. "Называла ее ''малышка'' на протяжении двух месяцев. Имя Евангелина означает ''благая весть'', и моя Евочка полностью этому соответствует", — призналась Лобода.
Также в интервью Светлана сообщила, что теперь она научилась совмещать творческую деятельность и заботу о детях. Певица выстроила свой график таким образом, чтобы не отсутствовать дома больше трех дней в неделю.