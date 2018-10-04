Светлана Лобода объяснила выбор необычного имени своей дочери

В мае этого года Светлана Лобода стала матерью во второй раз. Имя отца ребенка певица предпочла скрыть от своих многочисленных поклонников, однако некоторые из них были уверены, что она родила ребенка от солиста группы Rammstein Тилля Линдемана. Спустя некоторое время Светлана объявила, что решила назвать свою дочь Тильдой, вновь спровоцировав слухи о связи с немецким музыкантом. В новом интервью порталу Woman's Day Лобода наконец объяснила, почему выбрала для младшей дочери такое необычное имя.