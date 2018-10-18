С древнейших времен растения использовали для того, чтобы украсить дома, сделать отличные обереги для защиты от зла и улучшить энергетику жилища. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют обратиться к народной мудрости, чтобы узнать, какие цветы принесут позитив, а какие стоит навсегда убрать из дома.

Считается, что искусственные цветы в доме ставить нельзя, так как они несут энергетику разрухи, одиночества и болезней.

Среди искусственных растений дурную славу снискали плющ и камыш, которые, по поверьям, привлекают негатив.

На Руси не украшали дома искусственными цветами. Вместо них использовали целебные травы, цветочную вышивку и рисунки.

В современном мире все чаще встречаются красивые искусственные цветы, которые заменяют дорогие натуральные растения. Однако многие по-прежнему отказываются от таких украшений, считая, что искусственным цветам место лишь на кладбище. В действительности

искусственные цветы могут вызвать различные заболевания, потому что на них скапливаются частички пыли, которые могут спровоцировать аллергические реакции.

Проблемы со здоровьем могут возникнуть и в случае, если украшение было создано из некачественного сырья.

Есть и другая версия, согласно которой искусственные растения не несут негатива. Известно, что их использовали с древнейших времен: например, в Древнем Египте и Китае ими украшали не только дома, но и прически. Неживые цветы используются даже в церквях и храмах, особенно если дело касается крупного праздника.

Использовать искусственные цветы для декора помещений можно, но с оглядкой. Убедитесь, что они не вызывают у вас неприязни, вам не страшно находиться в помещении, где находятся цветы.

Эзотерики рекомендуют проверить свои ощущения в темное время суток. Если ночью искусственные цветы не вызывают боязни, смело оставляйте их у себя.