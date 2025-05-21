Жители Латвии могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

В этот период возможность пройти бесплатное тестирование будет предоставлена как во многих больницах, так и в пунктах выдачи анализов.

Проведение экспресс-тестов в таких пунктах является бесплатным, анонимным и конфиденциальным. Кроме того, посетитель получает консультацию специалиста как до, так и после теста. Результат можно узнать уже через 20 минут.

Эта инициатива проводится дважды в год и направлена на то, чтобы побудить поставщиков медицинских услуг, государственные и негосударственные организации, политиков и общественность обеспечивать доступность добровольного тестирования и расширять его охват, а также повышать осведомленность о ВИЧ, гепатитах B и C и других инфекциях, передающихся половым путем.

Как отмечают в обществе, ранняя диагностика имеет решающее значение для своевременного начала лечения этих инфекционных заболеваний и предотвращения их дальнейшего распространения.

Несмотря на достижения медицинской науки в лечении этих болезней и уходе за пациентами, именно своевременная диагностика по-прежнему остается "слабым звеном". То есть значительная часть случаев заражения в Европе и особенно в Латвии диагностируется слишком поздно.