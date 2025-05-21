Жители Латвии могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

До 26 мая в рамках Европейской недели тестирования благотворительное общество "Балтийская коалиция для пациентов с ВИЧ" (Baltijas jūras valstu koalīcija HIV pacientiem) призывает пройти бесплатное тестирование на ВИЧ.
В этот период возможность пройти бесплатное тестирование будет предоставлена как во многих больницах, так и в пунктах выдачи анализов.
Проведение экспресс-тестов в таких пунктах является бесплатным, анонимным и конфиденциальным. Кроме того, посетитель получает консультацию специалиста как до, так и после теста. Результат можно узнать уже через 20 минут.
Эта инициатива проводится дважды в год и направлена на то, чтобы побудить поставщиков медицинских услуг, государственные и негосударственные организации, политиков и общественность обеспечивать доступность добровольного тестирования и расширять его охват, а также повышать осведомленность о ВИЧ, гепатитах B и C и других инфекциях, передающихся половым путем.
Как отмечают в обществе, ранняя диагностика имеет решающее значение для своевременного начала лечения этих инфекционных заболеваний и предотвращения их дальнейшего распространения.
Несмотря на достижения медицинской науки в лечении этих болезней и уходе за пациентами, именно своевременная диагностика по-прежнему остается "слабым звеном". То есть значительная часть случаев заражения в Европе и особенно в Латвии диагностируется слишком поздно.
Регулярное тестирование особенно важно в случае ВИЧ, учитывая длительное скрытое течение заболевания, его "социально неблагоприятный статус", а также множество предрассудков и низкую информированность, объясняют в организации.
Как отметил председатель правления общества "Балтийская коалиция для пациентов с ВИЧ" Алдис Юксейс, сегодня ВИЧ является успешно контролируемым хроническим инфекционным заболеванием, однако вокруг него до сих пор существует множество абсурдных мифов, которые мешают людям осознать реальные риски заражения, регулярно проходить тестирование, вовремя диагностировать болезнь и начать лечение.
С момента начала инициативы в 2013 году Европейская неделя тестирования стала важной кампанией по продвижению здоровья и профилактики, которую поддерживают сотни организаций более чем в 50 странах, включая Латвию.
По данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC), за последние годы в Латвии ВИЧ-инфекция была выявлена примерно у 200 человек. Согласно данным за 2023 год, в Латвии количество новых случаев ВИЧ на 100 000 жителей в два раза выше, чем в среднем по странам Европейского Союза и Европейской экономической зоны.
Также заболеваемость гепатитами B и C остается высокой, при этом эти инфекции чаще всего обнаруживаются уже на хронической стадии. Важно выявлять такие случаи как можно раньше и своевременно начинать лечение, что не только значительно повышает продолжительность и качество жизни пациента, но и предотвращает дальнейшее распространение инфекции.
SPKC напоминает, что лечение ВИЧ, гепатитов B и C предоставляется сразу после выявления инфекции за счет государства.
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