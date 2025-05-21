Песня Tautumeitas с Евровидения продолжает завоевывать сердца людей по всей Европе

После впечатляющего финала Евровидения песня Tautumeitas под названием Bur me laimi переживает значительный всплеск популярности на цифровых стриминговых платформах.
Данные Spotify свидетельствуют о стремительном росте: Bur man laimi вошла в Топ-50 самых прослушиваемых за день песен в Австрии, Эстонии, Литве, Украине и других странах, а также завоевала высокую популярность в Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах и других европейских странах.
"Рейтинги, зрители, 160-миллионная аудитория шоу Евровидения - эти цифры настолько велики, что непостижимы и кажутся несопоставимой величиной. Сейчас получили новости о том, что только на Spotify за последний день количество прослушиваний песни увеличилось на миллион, наша песня стала глобальной, и это, безусловно, самое чудесное, что может случиться с музыкантом, - знать, что его песня ушла в народ", - говорит лидер группы Аснате Ранцане.
Конкурс песни "Евровидение" прошел в Базеле (Швейцария) 17 мая и привлек к экранам телевизоров около 160 миллионов зрителей. В этом году победителем стал австрийский музыкант JJ с песней Wasted Love. Группа Tautumeitas заняла 13-е место.
Bur man laimi - первая песня в финале Евровидения, исполненная на латышском языке.
Галерея: Tautumeitas в финале Евровидения
Tautumeitas также с гордостью отмечает свои успехи по итогам конкурса. "Для нас очень важны маленькие победы, которые на самом деле не так уж и малы - если в финале мы заняли 13-е место, то в полуфинале были вторые. Точно так же седьмое место по оценке жюри - это как строчка в CV и невероятная честь. Мы также получили 12 баллов от жюри в Великобритании, Дании и Литве, и это означает, что представители индустрии в этих странах признали нас лучшими.
В наших глазах это три победы, это больше, чем одна", - продолжает Аснате Ранцане.
Группа признается, что в настоящее время получает много внимания и комментариев, а также приток новых подписчиков в социальных сетях, и трудно уследить за всем происходящим. В данный момент полным ходом идет работа над планированием концерта Rītausmas koncertrituāls, который состоится в ночь с 20 на 21 июня на замковом холме в Айзкраукле, над Даугавой. Концерт начнется в 2:00, еще до восхода солнца; на нем Tautumeitas представят свой новый альбом Zem saules и отпразднуют солнцестояние вместе со своей публикой. Билеты на концерт можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.
"Сейчас группа живет в водовороте сильных эмоций, между счастьем, удовлетворением и усталостью. Мы начинаем привыкать к свету софитов, но в то же время жаждем восстановить силы. И на самом деле хорошо, что нам нужно сразу же готовиться к Rītausmas koncertrituāls, встречаться с нашей группой и начинать репетировать, потому что это исцеляет нас и объединяет", - говорит Аснате.
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