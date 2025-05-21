Песня Tautumeitas с Евровидения продолжает завоевывать сердца людей по всей Европе

Данные Spotify свидетельствуют о стремительном росте: Bur man laimi вошла в Топ-50 самых прослушиваемых за день песен в Австрии, Эстонии, Литве, Украине и других странах, а также завоевала высокую популярность в Германии, Великобритании, Польше, Нидерландах и других европейских странах.

"Рейтинги, зрители, 160-миллионная аудитория шоу Евровидения - эти цифры настолько велики, что непостижимы и кажутся несопоставимой величиной. Сейчас получили новости о том, что только на Spotify за последний день количество прослушиваний песни увеличилось на миллион, наша песня стала глобальной, и это, безусловно, самое чудесное, что может случиться с музыкантом, - знать, что его песня ушла в народ", - говорит лидер группы Аснате Ранцане.

Tautumeitas также с гордостью отмечает свои успехи по итогам конкурса. "Для нас очень важны маленькие победы, которые на самом деле не так уж и малы - если в финале мы заняли 13-е место, то в полуфинале были вторые. Точно так же седьмое место по оценке жюри - это как строчка в CV и невероятная честь. Мы также получили 12 баллов от жюри в Великобритании, Дании и Литве, и это означает, что представители индустрии в этих странах признали нас лучшими.