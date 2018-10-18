"Новое Единство" не называет своего фаворита среди кандидатов в премьеры

По его словам, у "Нового Единства" с президентом был "хороший обмен мнениями", и Вейонис ознакомил партию с критериями для нового правительства - сохранение евроатлантического курса, ответственная разработка бюджета, продолжение реформ, свобода СМИ. Важно также, чтобы у премьера и министров был доступ к государственной тайне.

С президентом обсуждалась ситуация, когда переговоры о формировании правительства ведут несколько партий одновременно. "Новое Единство" готово продолжать переговоры со всеми, сказал Ринкевич.