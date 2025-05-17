Bloomberg раскрыл требования России к Украине на переговорах

На состоявшихся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле переговорах российская сторона выдвинула Украине максимально жесткие требования, среди которых отказ от территорий и репараций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, Россия настаивала, что прекращение огня возможно лишь после вывода украинских войск из четырех областей, которые Москва считает своими.
Источники, знакомые с ходом переговоров, раскрыли и другие российские требования:
- Украина должна принять нейтральный статус, исключающий размещение иностранных войск и оружия массового поражения.
- Киев должен отказаться от претензий на получение военных репараций от России.
- Украина должна признать потерю Крыма и четырех других областей, которые частично контролируются российскими силами.
"Российская делегация заявила, что Путин согласится на перемирие лишь после того, как Украина полностью выведет свои войска из этих территорий и передаст их России", - сообщили агентству источники на условиях анонимности. По их словам, Кремль настаивает на международном признании всех пяти регионов в составе России.
Эти требования прямо противоречат условиям, предложенным ранее США, отмечает Bloomberg.
"Еще неделю назад казалось, что многомесячные усилия дипломатов принесли результат. США и Европа, казалось, пришли к консенсусу и выдвинули Путину ультиматум: либо безоговорочное 30-дневное перемирие, либо масштабные санкции. Когда Путин проигнорировал это условие, предложив вместо этого возобновить прямые переговоры с Украиной, настроения резко изменились. Европейские лидеры рассчитывали на поддержку Трампа в вопросе санкций, однако он вместо этого призвал Зеленского "немедленно" начать переговоры с Россией, чтобы проверить возможность мирного соглашения", - пишет агентство.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий подтвердил журналистам в Стамбуле, что российская сторона выдвинула абсолютно неприемлемые для Киева условия.
"На переговорах российская делегация озвучила ряд вещей, которые мы считаем неприемлемыми", - заявил Тихий, отказавшись уточнять подробности.
"Поверьте, у нас большой опыт самых разных переговоров с россиянами. С 2014 года прошло множество раундов переговоров, и наша делегация отлично знает, как относиться ко всему, что может прозвучать с их стороны", - добавил представитель МИД, подчеркнув, что украинская делегация справилась прекрасно и позиция Киева осталась неизменной.
Ранее неофициальные источники со стороны Украины заявляли, что требования России нереалистичны и намного жестче всего ранее обсуждавшегося. "Российская делегация потребовала, чтобы Украина вывела свои войска с обширных территорий ради прекращения огня", - подтвердил один из источников.
Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров заявил после переговоров, что на встрече обсуждались обмен пленными, возможность прекращения огня и возможные контакты между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
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