Bloomberg раскрыл требования России к Украине на переговорах

По данным издания, Россия настаивала, что прекращение огня возможно лишь после вывода украинских войск из четырех областей, которые Москва считает своими.

Источники, знакомые с ходом переговоров, раскрыли и другие российские требования:

Украина должна принять нейтральный статус, исключающий размещение иностранных войск и оружия массового поражения.

Киев должен отказаться от претензий на получение военных репараций от России.

Украина должна признать потерю Крыма и четырех других областей, которые частично контролируются российскими силами.

"Российская делегация заявила, что Путин согласится на перемирие лишь после того, как Украина полностью выведет свои войска из этих территорий и передаст их России", - сообщили агентству источники на условиях анонимности. По их словам, Кремль настаивает на международном признании всех пяти регионов в составе России.

Эти требования прямо противоречат условиям, предложенным ранее США, отмечает Bloomberg.