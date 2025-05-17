В модернизацию восточной границы вложили 2,2 миллиона евро

Информационный центр МВД в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной и Государственным агентством обеспечения завершил реализацию второго этапа проекта "Модернизация сети радиорелейной передачи данных", софинансируемого Европейским союзом.

В рамках проекта была осуществлена модернизация радиорелейной сети передачи данных на восточной границе, обновив инфраструктуру в 57 объектах сети для формирования единой национальной картины системы наблюдения за границей Евросоюза, а также для обеспечения функционирования системы контроля и охраны государственной границы Латвии.

Обновленная сеть обеспечивает высокоскоростную передачу данных, необходимую для ежедневной работы структурных подразделений Государственной пограничной охраны. В частности, это касается передачи сигналов с пограничных сенсоров и стационарных видеокамер высокого разрешения от участков госграницы до ближайших территориальных отделов пограничной охраны, а также передачи данных от границы до Национального координационного центра в Риге.

Кроме того, в рамках проекта был модернизирован устаревший классический телефонный сервис и обновлены каналы связи, обеспечивающие работу радиосвязи МВД между территориальными базовыми станциями.

Также проведен демонтаж старой инфраструктуры и введение в эксплуатацию обновленной сети.

Общая стоимость проекта составила 2 289 562 евро. Из них финансирование Европейского союза - 1 717 171 евро (75%), а софинансирование из государственного бюджета Латвии - 572 391 евро.