МИД ФРГ: Патрули на Балтике будут усилены из-за угрозы РФ

За последние месяцы страны Европы неоднократно задерживали суда, относимые к "теневому флоту" РФ. В середине марта таможенная служба Германии конфисковала танкер Eventin, перевозивший из российского порта Усть-Луга в Египет около 100 тыс. тонн сырой нефти. Судно потеряло управление и с января стояло на якоре у немецкого острова Рюген в Балтийском море. По данным издания Der Spiegel, жесткими мерами в отношении Eventin правительство ФРГ хотело показать, что оно не намерено сидеть сложа руки, пока Россия экспортирует нефть через Балтику в обход санкций.

Ожидается, что о введении масштабного 17-го пакета санкций в отношении России будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ограничения будут наложены не только на "теневой флот" и его пособников, но и на военно-промышленный комплекс России, поставщиков в РФ санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.