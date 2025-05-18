МИД ФРГ: Патрули на Балтике будут усилены из-за угрозы РФ

Министр иностранных дел Йоханн Вадефуль назвал "теневой флот" нефтетанкеров РФ угрозой безопасности Германии и подтвердил планы ЕС ввести против него новые санкции.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) заявил об усилении патрулирования в Балтийском море из-за действий РФ. "Мы как соседние страны, НАТО и ЕС противодействуем гибридным угрозам всеми силами, в том числе с помощью дополнительных патрулей", - сказал глава МИД ФРГ в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 17 мая.
"В регионе Балтийского моря Россия угрожает нам всем, - продолжил Вадефуль. - Оборванные кабели, нарушенные сигналы и подозрительные суда вызывают у нас серьезные опасения".
Министр назвал "теневой флот" нефтетанкеров РФ угрозой безопасности Германии и подтвердил планы ЕС ввести новые санкции против них. "Это также поможет Украине, поскольку "теневой флот" каждый день перевозит нефть, которую Россия продает в обход санкций", - добавил Вадефуль.
"Теневой флот" РФ и борьба с ним
По словам министра иностранных дел Латвии Байбы Бразе, около 84 процентов российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море с помощью "теневого флота". Это соответствует более чем трети доходов российского бюджета, отмечает агентство dpa. При этом природоохранные организации предупреждают: устаревшие и ненадежные танкеры "теневого флота" РФ угрожают экологии Балтики.
За последние месяцы страны Европы неоднократно задерживали суда, относимые к "теневому флоту" РФ. В середине марта таможенная служба Германии конфисковала танкер Eventin, перевозивший из российского порта Усть-Луга в Египет около 100 тыс. тонн сырой нефти. Судно потеряло управление и с января стояло на якоре у немецкого острова Рюген в Балтийском море. По данным издания Der Spiegel, жесткими мерами в отношении Eventin правительство ФРГ хотело показать, что оно не намерено сидеть сложа руки, пока Россия экспортирует нефть через Балтику в обход санкций.
Ожидается, что о введении масштабного 17-го пакета санкций в отношении России будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам. Ограничения будут наложены не только на "теневой флот" и его пособников, но и на военно-промышленный комплекс России, поставщиков в РФ санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.
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