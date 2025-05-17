Российский диктатор Владимир Путин "устал воевать" и "стремится к сделке", а главное - вовсе не является препятствием для заключения мира. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос, считает ли он Путина главным препятствием на пути к миру, Трамп уклонился от обвинений в адрес российского лидера и вместо этого заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского нет сильных карт на руках.
"Послушайте, у меня был довольно жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он говорил. Он ничем не облегчает ситуацию. Я всегда говорил: у него нет сильных карт. Их просто нет", - заявил Трамп.
Интервьюер напомнил, что Трамп недавно лично обратился к Путину через свою социальную сеть Truth Social, призвав российского лидера остановиться после очередного кровавого ракетного удара по Киеву. Но и здесь Трамп снова уклонился от критики Путина, подчеркнув, что российский лидер "хочет переговоров".
"Сейчас он выглядит не очень хорошо. И ему хотелось бы выглядеть лучше. Давайте не забывать, что все должно было закончиться уже через неделю после начала. Если бы Путин не увяз в грязи со своими танками, русские вошли бы в Киев уже через пять часов", - сказал Трамп.
Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что только он может решить конфликт.
"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим сделку", - заявил Трамп.
При этом он добавил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если Путин все-таки не пойдет на сделку. В таком случае речь пойдет о санкциях против нефтегазового сектора и всех, кто продолжает покупать российскую нефть и газ. Однако это будет крайняя мера.
"Я использую это, если придется, хотя не хотел бы этого делать. Если мы не договоримся, я введу санкции. Для России это будет очень разрушительно, ведь у них и так проблемы в экономике. Цены на нефть низкие, и это меняет ситуацию", - добавил Трамп.
Ранее сообщалось, что Путин сам потребовал проведения прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с Путиным, однако российский лидер в последний момент отказался от участия и отправил на переговоры в Стамбул низкоуровневую делегацию.
На этих переговорах российская сторона потребовала от Украины вывести войска со всех территорий, которые Россия считает "своими". Кроме того, были выдвинуты и другие заведомо неприемлемые условия.
По словам источников, требования России оказались "нереалистичными" и намного превышающими то, что обсуждалось ранее.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!