Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что только он может решить конфликт.

"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим сделку", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если Путин все-таки не пойдет на сделку. В таком случае речь пойдет о санкциях против нефтегазового сектора и всех, кто продолжает покупать российскую нефть и газ. Однако это будет крайняя мера.

"Я использую это, если придется, хотя не хотел бы этого делать. Если мы не договоримся, я введу санкции. Для России это будет очень разрушительно, ведь у них и так проблемы в экономике. Цены на нефть низкие, и это меняет ситуацию", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Путин сам потребовал проведения прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с Путиным, однако российский лидер в последний момент отказался от участия и отправил на переговоры в Стамбул низкоуровневую делегацию.

На этих переговорах российская сторона потребовала от Украины вывести войска со всех территорий, которые Россия считает "своими". Кроме того, были выдвинуты и другие заведомо неприемлемые условия.

По словам источников, требования России оказались "нереалистичными" и намного превышающими то, что обсуждалось ранее.