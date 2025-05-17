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Трамп снова похвалил Путина и раскритиковал Зеленского (1)

Дональд Трамп
Дональд Трамп Фото: AP/Scanpix

Российский диктатор Владимир Путин "устал воевать" и "стремится к сделке", а главное - вовсе не является препятствием для заключения мира. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос, считает ли он Путина главным препятствием на пути к миру, Трамп уклонился от обвинений в адрес российского лидера и вместо этого заявил, что у украинского президента Владимира Зеленского нет сильных карт на руках.

"Послушайте, у меня был довольно жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось то, что он говорил. Он ничем не облегчает ситуацию. Я всегда говорил: у него нет сильных карт. Их просто нет", - заявил Трамп.

Интервьюер напомнил, что Трамп недавно лично обратился к Путину через свою социальную сеть Truth Social, призвав российского лидера остановиться после очередного кровавого ракетного удара по Киеву. Но и здесь Трамп снова уклонился от критики Путина, подчеркнув, что российский лидер "хочет переговоров".

"Сейчас он выглядит не очень хорошо. И ему хотелось бы выглядеть лучше. Давайте не забывать, что все должно было закончиться уже через неделю после начала. Если бы Путин не увяз в грязи со своими танками, русские вошли бы в Киев уже через пять часов", - сказал Трамп.

Кроме того, Трамп вновь подчеркнул, что только он может решить конфликт.

"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Думаю, мы заключим сделку", - заявил Трамп.

При этом он добавил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями, если Путин все-таки не пойдет на сделку. В таком случае речь пойдет о санкциях против нефтегазового сектора и всех, кто продолжает покупать российскую нефть и газ. Однако это будет крайняя мера.

"Я использую это, если придется, хотя не хотел бы этого делать. Если мы не договоримся, я введу санкции. Для России это будет очень разрушительно, ведь у них и так проблемы в экономике. Цены на нефть низкие, и это меняет ситуацию", - добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Путин сам потребовал проведения прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Зеленский подтвердил готовность лично встретиться с Путиным, однако российский лидер в последний момент отказался от участия и отправил на переговоры в Стамбул низкоуровневую делегацию.

На этих переговорах российская сторона потребовала от Украины вывести войска со всех территорий, которые Россия считает "своими". Кроме того, были выдвинуты и другие заведомо неприемлемые условия.

По словам источников, требования России оказались "нереалистичными" и намного превышающими то, что обсуждалось ранее.

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