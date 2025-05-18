"Частичный успех" или новый Минск? Пять вопросов, оставшихся после Стамбула

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Несмотря на это, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица назвал стамбульские переговоры "частичным успехом". Да и другие члены украинской делегации не говорили о них как о пустой трате времени или о провале.

У этого есть сразу несколько причин. Во-первых, не стоит забывать, что автор идеи о том, что именно прямые переговоры между Киевом и Москвой способны закончить украинско-российскую войну, — президент США Дональд Трамп.

Поэтому все телодвижения Киева и Москвы вокруг темы переговоров множество украинских и западных экспертов сравнивают с театром одного зрителя: обе стороны старательно пытаются убедить Трампа, что это именно они всей душой выступают за скорейшее окончание войны, а их оппоненты тормозят мирные усилия.

Вот и сейчас в Киеве прекрасно понимают, что критиковать идею Трампа — себе дороже. Трампа нужно благодарить и хвалить, его замыслам нужно отдавать должное, а расстраивает его пускай другая сторона.

Наконец, единственным зримым достижением стамбульских переговоров стала договоренность о самом масштабном с начала войны обмене пленными — тысячу на тысячу человек. Уже одно то, что тысяча украинских семей в ближайшее время могут встретить из плена своих родных, говорили украинские переговорщики, не дает никому права назвать эту встречу провальной.