Главное за 17 мая Крушение вертолетов из Эстонии, Латвия сыграла с Финляндией и Трамп хвалит Путина

Сборная Латвии по хоккею в субботу в Стокгольме провела свой пятый матч чемпионата мира, уступив команде Финляндии.

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Евросоюз подготовил "самое масштабное в истории" одновременное применение нескольких режимов санкций против РФ, сообщили в Брюсселе. Помимо 17-го пакета объявлено уже и о 18-м.

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Российский диктатор Владимир Путин "устал воевать" и "стремится к сделке", а главное - вовсе не является препятствием для заключения мира. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в интервью телеканалу Fox News.

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На состоявшихся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле переговорах российская сторона выдвинула Украине максимально жесткие требования, среди которых отказ от территорий и репараций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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Интересное чтиво:

В нулевых в рижском районе Плявниеки популярным ночным заведением был клуб Faraons на улице Лубанас, 113c, с современно оформленными для тех лет танцплощадками, богатым ассортиментом напитков в нескольких барах и VIP-залами. TVNET+ поговорил с его техническим директором Евгением Пустохайловым, который работал там со дня основания и до самого закрытия.

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Шведский телеканал SVT заказал у Planet Labs спутниковые снимки, на которых видно, что Россия наращивает свое военное присутствие на военных базах вблизи финской границы. Аналитики обнаружили активность на четырех базах: Каменка, Петрозаводск, Североморск-2 и Оленья, пишет Rus.Postimees.

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