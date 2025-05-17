Главное за 17 мая Крушение вертолетов из Эстонии, Латвия сыграла с Финляндией и Трамп хвалит Путина

Субботний день оказался насыщен событиями. В Финляндии разбились два вертолета из Эстонии, у Латвии состоялся очередной матч на чемпионате мира по хоккею, а в Риге перекрыли центральные улицы в связи с традиционным двухдневным марафоном. О главных новостях субботы, 17 мая, читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В четверг, 22 мая, после нескольких лет перерыва Служба государственных доходов (VID) вновь проведет торжественную церемонию вручения наград "Налогоплательщик года 2024", сообщили агентству LETA в VID.
Уголовное дело против Сергея и Светланы Букайнсов, родителей прокремлевского активиста Станислава Букайнса, обвиняемых в похищении собственной внучки, будет рассмотрено в Рижском городском суде 11 июня в 13:30, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.
С 1 января следующего года в традиционный латышский календарь будут официально внесены девять новых имен - шесть женских и три мужских. Такое решение в пятницу приняла Экспертная комиссия по календарным именам при Центре государственного языка Латвии (VVC).
В субботу и воскресенье, 17 и 18 мая, в связи с проведением в Риге марафона Rimi ожидаются значительные ограничения дорожного движения, сообщила Рижская дума.
В субботу, 17 мая, в рамках акции "Ночь музеев", билеты на все поезда, отправляющиеся с 18:00 до полуночи, будут продаваться с 50-процентной скидкой, сообщили в компании AS Pasažieru vilciens (PV).
За рубежом:
Два вертолета столкнулись днем в субботу, 17 мая, в области Сатакунта на западе Финляндии. По данным СМИ, в них находились эстонские предприниматели, выживших в авиакатастрофе нет.
Сборная Латвии по хоккею в субботу в Стокгольме провела свой пятый матч чемпионата мира, уступив команде Финляндии.
Евросоюз подготовил "самое масштабное в истории" одновременное применение нескольких режимов санкций против РФ, сообщили в Брюсселе. Помимо 17-го пакета объявлено уже и о 18-м.
Российский диктатор Владимир Путин "устал воевать" и "стремится к сделке", а главное - вовсе не является препятствием для заключения мира. Такое мнение президент США Дональд Трамп высказал в интервью телеканалу Fox News.
На состоявшихся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле переговорах российская сторона выдвинула Украине максимально жесткие требования, среди которых отказ от территорий и репараций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интересное чтиво:
В нулевых в рижском районе Плявниеки популярным ночным заведением был клуб Faraons на улице Лубанас, 113c, с современно оформленными для тех лет танцплощадками, богатым ассортиментом напитков в нескольких барах и VIP-залами. TVNET+ поговорил с его техническим директором Евгением Пустохайловым, который работал там со дня основания и до самого закрытия.
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