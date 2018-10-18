Чт, 18.10.2018
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Дзинтарс: в процессе создания правительства проводится слишком много "красных линий"

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Представители ВЛ-ТБ/ДННЛ (справа налево) Имант Парадниекс, Роберт Зиле, Райвис Дзинтарс и Инара Мурниеце после встречи с президентом Латвии

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воздухе по-прежнему немного витает предвыборная атмосфера, и "красных линий" проводится слишком много, что сокращает шансы сформировать стабильное правительство, заявил после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом лидер национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс.

Партия обсудила с президентом процесс формирования правительства, и ВЛ-ТБ/ДННЛ выделило плюсы и минусы каждого из сценариев, сильные и слабые стороны кандидатов в премьеры. Дзинтарс не сказал, кого из кандидатов предпочитает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле назвал разговор с президентом деловым и полезным. Оценивая результат переговоров между партиями, Зиле сказал, что до очертаний правительства переговоры пока не дошли.

ВЛ-ТБ/ДННЛ считает, что условием для стабильности могла бы стать более широкая коалиция.

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