Дзинтарс: в процессе создания правительства проводится слишком много "красных линий"

В воздухе по-прежнему немного витает предвыборная атмосфера, и "красных линий" проводится слишком много, что сокращает шансы сформировать стабильное правительство, заявил после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом лидер национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) Райвис Дзинтарс.
Партия обсудила с президентом процесс формирования правительства, и ВЛ-ТБ/ДННЛ выделило плюсы и минусы каждого из сценариев, сильные и слабые стороны кандидатов в премьеры. Дзинтарс не сказал, кого из кандидатов предпочитает ВЛ-ТБ/ДННЛ.
Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле назвал разговор с президентом деловым и полезным. Оценивая результат переговоров между партиями, Зиле сказал, что до очертаний правительства переговоры пока не дошли.
ВЛ-ТБ/ДННЛ считает, что условием для стабильности могла бы стать более широкая коалиция.