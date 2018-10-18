Дзинтарс: в процессе создания правительства проводится слишком много "красных линий"

Партия обсудила с президентом процесс формирования правительства, и ВЛ-ТБ/ДННЛ выделило плюсы и минусы каждого из сценариев, сильные и слабые стороны кандидатов в премьеры. Дзинтарс не сказал, кого из кандидатов предпочитает ВЛ-ТБ/ДННЛ.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ Роберт Зиле назвал разговор с президентом деловым и полезным. Оценивая результат переговоров между партиями, Зиле сказал, что до очертаний правительства переговоры пока не дошли.