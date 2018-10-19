Сегодня последний теплый день; на новой неделе возможен и мокрый снег

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 19 октября, Латвию с северо-запада пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет на территорию страны более холодные воздушные массы.

День обещает быть малооблачным, но воздух при слабом ветерке северных направлений прогреется всего до +11+14 градусов.

В ночь на субботу на большей части территории страны, за исключением прибрежных районов, возможны заморозки до минус 1- 2 градусов. Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, столбик термометра поднимется до отметки +10+11 градусов, к вечеру возможен небольшой дождь.

В воскресенье синоптики осадков не обещают. В этот день сохранится переменная облачность, но воздух прогреется лишь до +8+10 градусов.

На следующей неделе погоду в Латвии будут устанавливать циклоны. Уже в ночь на понедельник усилится ветер западных направлений, который сохранится как минимум до середины недели. В прибрежных районах скорость ветра в порывах может превышать 20 м/сек. В понедельник ожидается переменная облачность, порывистый западный, юго-западный ветер до 7-12 м/сек и кратковременный дождь.

Во вторник ветер усилится до 16-17 м/сек, будет дождливо и холодно.

Температура воздуха днем не превысит +8 градусов.