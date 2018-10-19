«8-летний ребенок, не дождавшись маму, в 13.45 вышел из школы и один шел по шоссе Елгава-Рига. Неравнодушный автоводитель, увидев одинокого, растерянного ребенка, притормозил и поинтересовался, все ли в порядке. Расспросив мальчика, водитель выяснил, что ребенок учится в Елгавской 6-й средней школе, и немедленно сообщил в школу о ребенке», - рассказала специалист общественных отношений Елгавской полиции самоуправления Сандра Рексце.

Мальчика в это время уже искали. Мама, придя за ним после уроков в школу, сына там не обнаружила.

Об исчезновении первоклассника была проинформирована полиция самоуправления. Несколько экипажей искали его во дворах жилмассива, на игровых площадках и улицах. Записи с камер видеонаблюдения показали, что ребенок вышел из школы с одноклассником. Позвонив маме одноклассника, узнали, что тот находится с вместе ней, а пропавший мальчик направился на игровую площадку...

«До того момента, как рядом с ушедшим из школы ребенком остановился неравнодушный водитель, он успел пройти по оживленному шоссе почти 2 км и находился на виадуке, где нет пешеходной дорожки. Ребенок шел почти по проезжей части, и когда мимо него проносились грузовики, останавливался и закрывал руками лицо», - сообщает передача Degpunktā.