Пойман подозреваемый в убийстве депутата от Демократической партии в Миннесоте

Хоффманы остались живы. «По последним данным, сенатор Хоффман вышел из операционной и идет на поправку», — сказал Уолц журналистам.

По словам сенатора Эми Клобушар, Хоффман получил девять пулевых ранений, а его жена Иветт — восемь.

И Хортман, и Хоффман — политики из Демократической партии. Их однопартиец, губернатор Тим Уолз заявил, что убийство четы Хортман и покушение на чету Хоффман выглядят как преступления, совершенные по политическим мотивам.

В автомобиле, оставленном Болтером у дома Хортманов, был найден блокнот с именами других законодателей и потенциальных целей. Глава Бюро по борьбе с преступностью Миннесоты Дрю Эванс заявил ранее в воскресенье, что эти записи не были политическим манифестом в чистом виде.

«Я обеспокоена судьбой всех наших политических лидеров и политических организаций, — заявила сенатор Клобушар в воскресенье. — Это было политически мотивированное преступление, и, судя по группам, которые находились в списке, и другим вещам, о которых я слышала в этом манифесте, явно прослеживалась связь с абортами. Так что это было одним из его мотивов».

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Как сообщают местные СМИ, в качестве спикера Палаты представителей Миннесоты с 2019 по январь 2025 года Хортман активно продвигала законодательство, защищающее репродуктивные права в штате.