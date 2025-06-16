VDD задержала и допросила Алексея Росликова. Комментарии службы и политика

Утром в понедельник, 16 июня, Служба государственной безопасности (VDD) задержала и допросила бывшего депутата Сейма Алексея Росликова (Стабильности!"), сообщает агентство LETA.
В VDD агентству LETA рассказали, что в понедельник служба провела уголовно-процессуальные действия на четырех связанных с депутатом Рижской думы Росликовым объектах, а также допросила Росликова.
К нему применен статус подозреваемого, а также меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
В данный момент VDD от более подробных комментариев отказывается, в то же время служба обещает предоставить дополнительную информацию о ходе расследования согласно продвижению уголовного процесса.
Сам Росликов прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале.
Он заявил, что сотрудничества с Россией "и в помине нет", а разжиганием межнациональной розни власти посчитали непосредственно его недавнюю речь в Сейме.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Служба государственной безопасности (VDD) начала уголовный процесс против уже бывшего депутата Сейма и будущего депутата Рижской думы Росликова по подозрению в оказании помощи государству-агрессору России в действиях, направленных против Латвии, и разжигании национальной ненависти и розни.
Уголовное дело было возбуждено после того, как служба оценила заявления Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также другие его недавние действия.
В VDD напомнили, что служба уже несколько раз проводила профилактические беседы с лидером партии "Стабильности!", предупреждая его об ожидаемой уголовной ответственности в случае совершения уголовных преступлений.
Более подробных комментариев служба не дала.
Партия "Стабильности!" в пресс-релизе указала, что решение VDD возбудить дело против Росликова вызывает недоумение.
Росликов заявил, что в середине 1930-х годов в Германии и примерно в то же время и в Советском Союзе также было принято бороться с инакомыслящими с помощью органов безопасности. "Действия некоторых латвийских органов безопасности начинают напоминать этот тоталитарный режим, действия которого мы всегда осуждали", - считает депутат.
Росликов надеется, что это просто совпадение и VDD "завершит уголовный процесс так же быстро, как и начала, потому что поймет абсурдность оснований для его возбуждения". Оппозиционный депутат также считает, что действия VDD вызывают опасения, что учреждение используется как орудие политической власти в борьбе с оппозицией.
В начале февраля этого года VDD провела беседу с Росликовым в связи с его публичными высказываниями против латышей.
Как сообщалось, 5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "об устранении последствий русификации", Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента.
На повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос: что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".
Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.
В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", - после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!