Вор-гурман из Латгале: от коньяка и геля для массажа до ножа у горла

Есть мужчины с утонченным вкусом. Они могут отличить хороший коньяк от среднего и оценить качество виски. И есть господин из Латгале, вкус которого столь же эклектичен, как и его методы - в его списке покупок уживаются Hennessy и сосиски Rakveres, французский ром и спортивные носки. Одна мелочь - за свои покупки он в принципе не платил.
Решение Резекненского суда, попавшее в распоряжение Apollo.lv, раскрывает не только захватывающий марафон краж, но и историю, которая гораздо темнее неоплаченной бутылки Jack Daniels. Историю, главную роль в которой сыграли семейное насилие, приставленный к горлу нож и отчаянный побег через окно.
То лето для героя этой истории стало временем настоящих гастрономических приключений. Его тур по магазинам Латгале был столь же целеустремленным, сколь и безрассудным. Ассортимент, который исчез в его рюкзаке, смог бы смутить даже опытного сомелье.