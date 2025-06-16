Вор-гурман из Латгале: от коньяка и геля для массажа до ножа у горла

Есть мужчины с утонченным вкусом. Они могут отличить хороший коньяк от среднего и оценить качество виски. И есть господин из Латгале, вкус которого столь же эклектичен, как и его методы - в его списке покупок уживаются Hennessy и сосиски Rakveres, французский ром и спортивные носки. Одна мелочь - за свои покупки он в принципе не платил.