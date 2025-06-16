Израильская армия объявила, что теперь ее самолеты контролируют небо от запада Ирана до Тегерана. За ночь удары по Ирану уничтожили более 120 пусковых ракетных платформ и поразили объекты хранения и производства ракет.

Иран за ночь выпустил по Израилю 56 ракет и десятки беспилотников, большинство из которых удалось перехватить, сообщила израильская армия.

Ранее в пятницу сообщалось, что Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран ответил ракетными ударами по Израилю.