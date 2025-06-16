Россия передала Украине еще 1245 тел погибших

В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров в Стамбуле, Россия вернула Украине еще 1245 тел людей, сообщил Киев в понедельник, пишет AFP.
Украинский координационный штаб по вопросам пленных заявил, что это ознаменовало окончание Стамбульского соглашения о возвращении тел погибших на войне солдат и других граждан Украины.
Министерство обороны Украины сообщило, что за последнюю неделю в Украину было возвращено более 6000 тел.
Как уже сообщалось, Украина и Россия не смогли договориться о прекращении огня или достичь какого-либо иного прогресса в направлении прекращения войны в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле, но обе стороны согласились обменять раненых военнопленных и пленных солдат в возрасте до 25 лет, а также обменять тела павших солдат.
В соответствии с достигнутым в Стамбуле соглашением Украина и Россия провели несколько обменов пленными.
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