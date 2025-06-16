Россия передала Украине еще 1245 тел погибших

Украинский координационный штаб по вопросам пленных заявил, что это ознаменовало окончание Стамбульского соглашения о возвращении тел погибших на войне солдат и других граждан Украины.

Министерство обороны Украины сообщило, что за последнюю неделю в Украину было возвращено более 6000 тел.

Как уже сообщалось, Украина и Россия не смогли договориться о прекращении огня или достичь какого-либо иного прогресса в направлении прекращения войны в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле, но обе стороны согласились обменять раненых военнопленных и пленных солдат в возрасте до 25 лет, а также обменять тела павших солдат.

В соответствии с достигнутым в Стамбуле соглашением Украина и Россия провели несколько обменов пленными.