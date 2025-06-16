Skip to footer
Пн, 16.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Россия передала Украине еще 1245 тел погибших

Передача тел

В соответствии с договоренностью, достигнутой в ходе переговоров в Стамбуле, Россия вернула Украине еще 1245 тел людей, сообщил Киев в понедельник, пишет AFP.

Украинский координационный штаб по вопросам пленных заявил, что это ознаменовало окончание Стамбульского соглашения о возвращении тел погибших на войне солдат и других граждан Украины.

Министерство обороны Украины сообщило, что за последнюю неделю в Украину было возвращено более 6000 тел.

Как уже сообщалось, Украина и Россия не смогли договориться о прекращении огня или достичь какого-либо иного прогресса в направлении прекращения войны в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле, но обе стороны согласились обменять раненых военнопленных и пленных солдат в возрасте до 25 лет, а также обменять тела павших солдат.

В соответствии с достигнутым в Стамбуле соглашением Украина и Россия провели несколько обменов пленными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх