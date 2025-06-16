Масштабное отмывание денег преступной группой: что известно на данный момент?

Управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции Госполиции при поддержке прокуратуры Рижского судебного округа завершило расследование уголовного процесса против организованной группы лиц по подозрению в отмывании денег в крупном размере, сообщает Госполиция.
Согласно полученной в ходе расследования информации, члены группы на протяжении длительного времени легализовывали преступно нажитые наличные денежные средства - в общей сложности на сумму около 500 млн евро.
Группа действовала с 2012 года или даже раньше. Информация о деятельности группы попала в распоряжение полиции в 2023 году, когда, объединив ранее возбужденные уголовные дела, полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 195 Уголовного закона - за отмывание денег, если оно совершено в крупном размере или если оно совершено организованной группой.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.
Доходы от преступной деятельности, в основном в виде наличных денег, легализовывались путем покупки недвижимости, инвестирования в строительство объектов недвижимости и приобретения движимого имущества.
В прошлом году стражи порядка задержали девять человек, подозреваемых в совершении вышеуказанных преступлений. Подозреваемые - с 1962 по 1987 г. рожд. Один из них ранее был судим, но за преступление другого рода.
В ходе уголовного процесса был наложен арест на безналичные активы, недвижимость, в том числе на территории Испании, транспортные средства, в том числе коллекцию ретро-автомобилей, акции, деньги, ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней, коллекционные монеты и часы класса люкс на общую сумму около 15 миллионов евро.
Начальник Управления по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями Петерис Бауска указал журналистам, что к одному лицу применена мера пресечения в виде ареста, к другим - меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Все вовлеченные - жители Латвии.
"Такие преступления - не обыденность", - заявил Бауска, подтвердив, что расследование было обширным и требовало значительных ресурсов.
В ходе уголовного процесса также было принято решение о применении меры пресечения в отношении охранного предприятия, зарегистрированного в Латвии и созданного в интересах организованной группы, для создания и деятельности которого использовались средства, полученные преступным путем.
29 апреля Государственная полиция направила уголовное дело в Рижскую окружную прокуратуру для возбуждения уголовного преследования в отношении девяти лиц.
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