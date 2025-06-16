Масштабное отмывание денег преступной группой: что известно на данный момент?

Согласно полученной в ходе расследования информации, члены группы на протяжении длительного времени легализовывали преступно нажитые наличные денежные средства - в общей сложности на сумму около 500 млн евро.

Группа действовала с 2012 года или даже раньше. Информация о деятельности группы попала в распоряжение полиции в 2023 году, когда, объединив ранее возбужденные уголовные дела, полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 195 Уголовного закона - за отмывание денег, если оно совершено в крупном размере или если оно совершено организованной группой.

За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также с пробационным надзором на срок до трех лет или без такового.

Доходы от преступной деятельности, в основном в виде наличных денег, легализовывались путем покупки недвижимости, инвестирования в строительство объектов недвижимости и приобретения движимого имущества.