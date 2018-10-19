СМИ: США отменили санкции против главы Роскосмоса

По его словам, администрация Трампа пошла на такие меры для установления между сторонами крепких рабочих отношений в космической сфере, чтобы он мог совершить поездку в США по приглашению NASA.

"Мы провели работу по ряду направлений. И добились его [временного] вывода [из-под санкций] с тем, чтобы он прибыл сюда и встретился с представителями NASA, а также с некоторыми нашими подрядчиками", - заявил глава NASA.

В пресс-службе Роскосмоса, как передает РИА Новости, подтвердили факт переговоров о возможности поездки Рогозина в США. В корпорации отметили, что пока не получали каких-либо документов по поводу снятия санкций со своего гендиректора.

В начале октября Брайденстайн побывал в Москве, а также посетил космодром Байконур. В рамках визита он впервые встретился с Рогозиным.

Дмитрий Рогозин до назначения главой Роскосмоса был вице-премьером. На этой должности он курировал, в частности, гособоронзаказ и военно-промышленный комплекс.