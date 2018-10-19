Новый взрыв в России: погибли два человека

"Два человека погибли, двое госпитализированы, ещё одного человека продолжают искать", - заявила пресс-служба МЧС РФ.

Около десяти человек, по предварительным данным, пострадали, рассказал агентству ТАСС источник в силовых структурах региона.

Глава администрации Гатчинского района Елена Любушкина сообщила ТАСС, что женщина-сторож госпитализирована в тяжелом состоянии. Источник в правоохранительных органах сообщил, что из-за взрыва рядом с заводом загорелись три автомобиля.

Четыре человека находятся под завалами после взрыва на заводе в Гатчине, двое извлечены. "По нашим данным, под завалами находятся четыре человека и, по самым последним оперативным данным, из-под завалов извлекли второго человека", - сообщил в эфире телеканала "Россия 24" представитель МЧС РФ Тимур Хикматов. "Три человека находятся под завалами, из них один ребенок", - уточнили позднее источники агентства ТАСС.

"Взрыв произошел, когда основная смена покинула цех", - уточнили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Опасности для жилых домов, находящихся рядом с местом взрыва на заводе по производству пиротехники в Гатчине, по его словам, нет.

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине оказались завалены железнодорожные пути, сообщили в пресс-службе администрации региона. Сообщалось, что остановлено движение на Лугу. Однако остановки движения на Лугу в результате взрыва на заводе в Гатчине не было, задержалась одна электричка, заявили позднее в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД).

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выехал в Гатчину на место взрыва на заводе "Авангард". "Взрыв на заводе пиротехники в Гатчине, предварительно - бытовой корпус. Выехал на место. Службы подняты по тревоге", - написал Дрозденко в своем официальном аккаунте в Instagram. В пресс-службе губернатора подтвердили информацию о том, что он едет на место ЧП.