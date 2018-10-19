Борданс: президент согласен, что новое правительство нужно сформировать как можно скорее

Президент Раймонд Вейонис согласен с мнением Новой консервативной партии (НКП) о том, что новое правительство нужно сформировать как можно быстрее, заявил после встречи с президентом лидер НКП Янис Борданс.
Партия изложил президенту свои приоритеты в новом правительстве - бескомпромиссная борьба за власть закона и эффективное государственное управление, и эти установки совпали с мнением Вейониса. НКП также представила президенту свой план будущих задач правительства.
Борданс подчеркнул, что НКП сделает все возможное для того, чтобы добиться создания эффективного правительства. Вопрос о том, сколько партий войдут в правительство - пять или шесть, с президентом не обсуждался.
Также Борданс добавил, что в качестве кандидатов для руководства "консервативным правительством перемен" видит не только себя, но и Роберта Зиле ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ) и Кришьяниcа Кариньша ("Новое Единство").
В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, "KPV LV" и "Для развития/За!".
НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.
НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.