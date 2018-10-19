Борданс: президент согласен, что новое правительство нужно сформировать как можно скорее

Партия изложил президенту свои приоритеты в новом правительстве - бескомпромиссная борьба за власть закона и эффективное государственное управление, и эти установки совпали с мнением Вейониса. НКП также представила президенту свой план будущих задач правительства.

Борданс подчеркнул, что НКП сделает все возможное для того, чтобы добиться создания эффективного правительства. Вопрос о том, сколько партий войдут в правительство - пять или шесть, с президентом не обсуждался.

Также Борданс добавил, что в качестве кандидатов для руководства "консервативным правительством перемен" видит не только себя, но и Роберта Зиле ("Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ) и Кришьяниcа Кариньша ("Новое Единство").

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, "KPV LV" и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.