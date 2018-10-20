Взрыв на заводе под Петербургом, убивший четырех человек, устроили случайные люди

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В сообщении ведомства говорится, что взрыв произошел из-за того, что главный инженер завода допустил к работам в цеху пиротехники третьего класса людей, не являющихся сотрудниками предприятия и не имевших соответствующего допуска, пишет Newsru.

В результате эти работники нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте. По уточненным данным, погибли четыре человека. Шестеро получили травмы различной степени тяжести, в их числе девочка, отравившаяся газом от горящей пиротехники. Одну из пострадавших в тяжелом состоянии перевезли санитарной авиацией в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения главному инженеру завода. Осмотр места происшествия продолжается, следователи фиксируют обстановку и изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Следственное управление публикует видео последствий взрыва.

Ранее в субботу спасатели завершили поисковую фазу операции на месте взрыва на заводе "Авангард", выживших под завалами найти не удалось. Об этом "Интерфаксу"рассказали в экстренных службах региона. До этого сообщалось, что под обломками может находиться один человек.