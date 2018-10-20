Взрыв на заводе под Петербургом, убивший четырех человек, устроили случайные люди

Следователи предъявили обвинение главному инженеру пиротехнического завода "Авангард" в Гатчинском районе Ленинградской области, где в результате взрыва 19 октября погибли четыре человека. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Ленинградской области.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В сообщении ведомства говорится, что взрыв произошел из-за того, что главный инженер завода допустил к работам в цеху пиротехники третьего класса людей, не являющихся сотрудниками предприятия и не имевших соответствующего допуска, пишет Newsru.
В результате эти работники нарушили технологию и меры безопасности на взрывоопасном объекте. По уточненным данным, погибли четыре человека. Шестеро получили травмы различной степени тяжести, в их числе девочка, отравившаяся газом от горящей пиротехники. Одну из пострадавших в тяжелом состоянии перевезли санитарной авиацией в Ленинградскую областную клиническую больницу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения главному инженеру завода. Осмотр места происшествия продолжается, следователи фиксируют обстановку и изымают предметы и документы, представляющие интерес для расследования. Следственное управление публикует видео последствий взрыва.
Ранее в субботу спасатели завершили поисковую фазу операции на месте взрыва на заводе "Авангард", выживших под завалами найти не удалось. Об этом "Интерфаксу"рассказали в экстренных службах региона. До этого сообщалось, что под обломками может находиться один человек.
В семи домах пострадали фасады, только два дома в частном секторе пострадали серьезно, но какие именно это повреждения, не уточняется. По данным местной администрации, также повреждено 10 автомобилей. Собеседник агентства отметил, что жители большинства домов уже начали сами восстанавливать повреждения с помощью привлеченных властями специалистов.