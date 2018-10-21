Чем занять детей на каникулах: 8 предложений осенних лагерей

У школьников начались каникулы - как провести время с пользой? Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (РД IKSD) предлагает родителям выбрать осенний лагерь для детей. Лагеря организованы для того, чтобы дать детям и молодым людям возможность провести свободное время не просто с удовольствием, но и приобрести новые навыки, знания и друзей. Лагеря адресованы различным возрастным группам, а доступные в списке софинансируются муниципалитетом Риги.
1. Лагерь "Рига в твоей сумке"
Место проведения: ул. Базницас, 5, Рига
Время проведения лагеря: 22-25 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-15 лет
Контакты: Inese Grandāne, 26143120, inese@citariga.lv.
Описание лагеря
Задача лагеря - создать чувство принадлежности к Риге. Необычным образом познакомить с ее разнообразием - через туры, походы, игры и творческую деятельность.
В то же время обеспечив качественный досуг для учащихся на каникулах, интеграцию и сотрудничество различных социальных групп.
Что дети смогут делать в лагере:
- познакомиться с известными рижанами и их работой;
- исследовать рижские парки и сады;
- сходить на горки Риги;
- посетить Рижский музей медицины.
2. Лагерь "Путешествие маленького Стюарта на столетие Латвии"
Место проведения: бульв. Калпака, 8, Рига
Время проведения лагеря: 22-25 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-10 лет
Контакты: Iveta Kojāne, 26040844, lidomas.nometnes@gmail.com.
Описание лагеря
Цель лагеря - содействовать всестороннему и гармоничному развитию участников в благоприятной, творческой и образовательной среде.
Поощрять развитие творческих способностей, действуя «вне рамок». Улучшить способность общаться и сотрудничать в создании положительного образа.
Создавать условия для новых впечатлений, навыков и способностей. Планируемые мероприятия: рисование, поделки, экскурсии, чтение, физическая деятельность, игры.
3. Лагерь "Осенний активист 2018"
Место проведения: ул. Миера, 36 Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-13 лет
Контакты: Jurijs Zunde-Zakevičs, 27228181, info@aktivists.lv.
Описание лагеря
Лагерь предлагает содержательное проведение досуга,
дети смогут стать участниками захватывающего приключения, а также будут иметь возможность попробовать себя в одной из творческих сфер.
Педагоги лагеря имеют многолетний опыт работы с детьми и в организации различных мероприятий, поэтому в работе используют различные методы обучения, при этом для каждого ребенка находится свой подход.
Детей ждут:
- творческие мастерские;
- спортивные мероприятия;
- соревнования;
- игры;
- корректирующая гимнастика;
- музыкальное представление;
- посещение музея Annas pagrabi;
- прогулка по Старому городу (Бастейкалнс, Домская площадь, Рижская фондовая биржа, Музей иллюзий);
- экскурсия в Музей шоколада и на фабрику «Лайма»;
- конкурс по окраске мандал;
- активные игры;
- музыкальная викторина и гала-концерт.
4. Лагерь "Латвии 100"
Место проведения: ул. Маскавас, 197, Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 6-12 лет
Контакты: Aleksandrs Štekeļs, 20210248, aleksandrs.stekels@inbox.lv.
Описание лагеря
До 100-летия провозглашения независимости Латвии осталось мало времени.
Сто лет - большая цифра, важный период для нашей страны. Мы можем отпраздновать это событие с достоинством и честью.
Празднование столетия Латвии можно сравнить с циклом празднования дней рождения.
Во время проведения лагеря каждый его участник сможет попробовать себя:
- в спортивных и других мероприятиях, практических и образовательных заданиях (будут проводиться различные конкурсы и викторины);
- в творческих семинарах;
- найти интересные факты о различных исторических событиях в Латвии.
5. Лагерь "Магия денег!"
Место проведения: бульв. Калпака, 8, Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты: Inese Matvejeva Gērena, 26444016, matvejeva.inese@gmail.com.
Описание лагеря
Цели:
* Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.
* Понимать происхождение денег, их обращение.
* Освоить накопление денег, планирование.
* Минимизировать влияние культуры потребителей.
* Получить опыт в определении целей.
* Полезно и интересно проводить время.
6. Лагерь "Эскизы Риги"
Место проведения: ул. Нометню, 47-5, Рига
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты: Olga Skvorcova, 28224099, olru@visiting.lv.
Описание лагеря
Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания о своем городе и чувстве принадлежности к нему.
Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность ближе познакомиться с Ригой, ее историей и красотой.
Разнообразно и весело можно провести время в лагере с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе.
Для детей предусмотрены творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются прогулки на свежем воздухе.
Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.
7. Лагерь "Проживи. Летай"
Место проведения: Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость
Время проведения лагеря: 22-26 октября
Вид лагеря: круглосуточный
Возраст: 13-25 лет
Контакты: Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com.
Описание лагеря:
Цель лагеря - дать детям возможность весело провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.
Деятельность в лагере делится на следующие балансирующие блоки:
* Реализация молодежных инициатив.
* Занятия по сплоченности.
* Творческая деятельность.
* Творческие занятия на свежем воздухе.
* Уроки импровизации.
* Обсуждение по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышения терпимости.
8. Лагерь Barontēva azote
Место проведения: ул. Кр. Барона, 3-5, Рига
Время проведения лагеря: 23-26 октября
Вид лагеря: дневной
Возраст: 7-12 лет
Контакты: Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv.
Описание лагеря
В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. А еще - вместе петь и изучать историю Латвии.
Причем будет возможность познакомиться с малоизвестными страницами истории Латвии, например, связанными с латвийско-японскими отношениями.
Дети узнают много интересного о своей стране, а студент из Японии расскажет об истории своей страны и познакомит с ее письменностью.
Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги Meikuleņš īpazeist omotus.
В преддверии дня рождения Латвии дети также познакомятся с последними событиями в истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней». Кроме того,
участники лагеря сходят на экскурсию в Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.
Важно: осенние лагеря, которые софинансируются Рижской думой, предусмотрены для детей из рижского самоуправления. Если ребенок из другого самоуправления гостит в Риге у бабушки или у других родственников, хочет провести досуг в столице, то это можно сделать в центрах свободного времяпровождения, которых в Риге - 22 (список доступен на сайте www.iksd.riga.lv – в разделе "Каталог").