Вс, 21.10.2018
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы на такси пришлось ехать примерно полчаса. Знаю, что интересно, поэтому скажу, что полчаса в такси обошлись в 260 рублей (примерно 3,45 евро). Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

Чем занять детей на каникулах: 8 предложений осенних лагерей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

У школьников начались каникулы - как провести время с пользой?  Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы (РД IKSD) предлагает родителям выбрать осенний лагерь для детей. Лагеря организованы для того, чтобы дать детям и молодым людям возможность провести свободное время не просто с удовольствием, но и приобрести новые навыки, знания и друзей. Лагеря адресованы различным возрастным группам, а доступные в списке софинансируются муниципалитетом Риги.

1. Лагерь "Рига в твоей сумке"

Место проведения:  ул. Базницас, 5, Рига

Время проведения лагеря: 22-25 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-15 лет

Контакты: Inese Grandāne, 26143120, inese@citariga.lv.

Описание лагеря

Задача лагеря - создать чувство принадлежности к Риге. Необычным образом познакомить с ее разнообразием - через туры, походы, игры и творческую деятельность.

В то же время обеспечив качественный  досуг для учащихся на каникулах, интеграцию и сотрудничество различных социальных групп.

Что дети смогут делать в лагере:

- познакомиться с известными рижанами и их работой;

- исследовать рижские парки и сады;

- сходить на горки Риги;

- посетить Рижский музей медицины.

2. Лагерь "Путешествие маленького Стюарта на столетие Латвии"

Место проведения:  бульв. Калпака, 8, Рига

Время проведения лагеря:  22-25 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-10 лет

Контакты: Iveta Kojāne, 26040844, lidomas.nometnes@gmail.com.

Описание лагеря

Цель лагеря - содействовать всестороннему и гармоничному развитию участников в благоприятной, творческой и образовательной среде.

Поощрять развитие творческих способностей, действуя «вне рамок». Улучшить способность общаться и сотрудничать в создании положительного образа.

Создавать условия для новых впечатлений, навыков и способностей. Планируемые мероприятия: рисование, поделки,  экскурсии, чтение, физическая деятельность, игры.

3. Лагерь "Осенний активист 2018"

Место проведения: ул. Миера, 36 Рига

Время проведения лагеря: 22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-13 лет

Контакты: Jurijs Zunde-Zakevičs, 27228181, info@aktivists.lv.

Описание лагеря

Лагерь предлагает содержательное проведение досуга,

дети смогут стать участниками  захватывающего приключения, а также будут иметь возможность  попробовать себя в одной из творческих сфер.

Педагоги лагеря имеют многолетний опыт работы с детьми и в организации различных мероприятий, поэтому  в работе  используют различные методы обучения, при этом для каждого ребенка находится свой подход.

Детей ждут:

- творческие мастерские;

- спортивные мероприятия;

- соревнования;

- игры;

- корректирующая гимнастика;

- музыкальное представление;

- посещение музея Annas pagrabi;

- прогулка по  Старому городу (Бастейкалнс, Домская площадь, Рижская фондовая биржа, Музей иллюзий);

- экскурсия в Музей шоколада и на фабрику «Лайма»;

- конкурс по окраске мандал;

- активные игры;

- музыкальная викторина и гала-концерт.

4. Лагерь "Латвии 100"

Место проведения:  ул. Маскавас, 197, Рига

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 6-12 лет

Контакты: Aleksandrs Štekeļs, 20210248, aleksandrs.stekels@inbox.lv.

Описание лагеря

До 100-летия провозглашения  независимости Латвии осталось мало времени.

Сто лет - большая цифра, важный период для нашей страны. Мы можем отпраздновать это событие с достоинством и честью.

Празднование столетия Латвии можно сравнить с циклом празднования дней рождения.

Во время проведения лагеря каждый его участник  сможет попробовать себя:

- в спортивных и других мероприятиях, практических и образовательных заданиях (будут проводиться различные конкурсы и викторины);

- в творческих семинарах;

- найти интересные факты о различных исторических событиях в Латвии.

5. Лагерь "Магия денег!"

Место проведения:  бульв. Калпака, 8, Рига

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Inese Matvejeva Gērena, 26444016, matvejeva.inese@gmail.com.

Описание лагеря

Цели:

* Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.

* Понимать происхождение денег, их обращение.

* Освоить накопление денег, планирование.

* Минимизировать влияние культуры потребителей.

* Получить опыт в определении  целей.

* Полезно и интересно проводить время.

6. Лагерь "Эскизы Риги"

Место проведения:  ул. Нометню, 47-5, Рига

Время проведения лагеря: 22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Olga Skvorcova, 28224099, olru@visiting.lv.

Описание лагеря

Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания о своем городе и чувстве принадлежности к нему.

Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность ближе познакомиться с Ригой, ее историей и красотой.

Разнообразно и весело можно провести время в лагере  с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе.

Для детей предусмотрены творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются прогулки на свежем воздухе.

Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.

7. Лагерь "Проживи. Летай"

Место проведения: Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость

Время проведения лагеря:  22-26 октября

Вид лагеря: круглосуточный

Возраст: 13-25 лет

Контакты: Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com.

Описание лагеря:

Цель лагеря - дать детям возможность весело  провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.

Деятельность  в лагере делится на следующие балансирующие блоки:

* Реализация молодежных инициатив.

* Занятия по сплоченности.

* Творческая деятельность.

* Творческие занятия  на свежем воздухе.

* Уроки импровизации.

* Обсуждение по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышения терпимости.

8. Лагерь Barontēva azote

Место проведения:  ул. Кр. Барона, 3-5, Рига

Время проведения лагеря:  23-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv.

Описание лагеря

В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. А еще - вместе петь и изучать историю Латвии.

Причем будет возможность познакомиться с малоизвестными страницами истории Латвии, например, связанными с латвийско-японскими отношениями.

Дети узнают много интересного о своей стране, а студент из Японии расскажет об истории своей страны и познакомит с ее письменностью.

Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги Meikuleņš īpazeist omotus.

В преддверии дня рождения Латвии дети также познакомятся с последними событиями в истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней». Кроме того,

участники лагеря сходят на экскурсию в Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.

Важно: осенние лагеря, которые софинансируются Рижской думой, предусмотрены для детей из рижского самоуправления. Если ребенок из другого самоуправления гостит в Риге у бабушки или у других родственников, хочет провести досуг в столице, то это можно сделать в центрах свободного времяпровождения, которых в Риге - 22 (список доступен на сайте  www.iksd.riga.lv – в разделе "Каталог").

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