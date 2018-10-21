Чем занять детей на каникулах: 8 предложений осенних лагерей

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Inese Matvejeva Gērena, 26444016, matvejeva.inese@gmail.com.

Описание лагеря

Цели:

* Научить детей брать на себя на себя ответственность за трату денег.

* Понимать происхождение денег, их обращение.

* Освоить накопление денег, планирование.

* Минимизировать влияние культуры потребителей.

* Получить опыт в определении целей.

* Полезно и интересно проводить время.

6. Лагерь "Эскизы Риги"

Место проведения: ул. Нометню, 47-5, Рига

Время проведения лагеря: 22-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Olga Skvorcova, 28224099, olru@visiting.lv.

Описание лагеря

Тема лагеря - рижская культура, архитектура, искусство и история. Дети получат новые знания о своем городе и чувстве принадлежности к нему.

Лагерь посвящен празднованию 100-летия Латвии, и его главная цель - предоставить детям возможность ближе познакомиться с Ригой, ее историей и красотой.

Разнообразно и весело можно провести время в лагере с 8:30 до 18:30, в том числе на детских площадках на открытом воздухе.

Для детей предусмотрены творческие семинары, экскурсии, уроки рисования, а также настольные игры и вкусные обеды. Кроме того, планируются прогулки на свежем воздухе.

Все мероприятия подчиняются одной теме - всестороннему знакомству с Ригой. Во время некоторых занятий дети будут разделены на две группы, чтобы обеспечить более успешный процесс обучения.

7. Лагерь "Проживи. Летай"

Место проведения: Скултская усадьба, Гайлиши, Скултская волость

Время проведения лагеря: 22-26 октября

Вид лагеря: круглосуточный

Возраст: 13-25 лет

Контакты: Kārlis Mednieks, 28609300, karlismednieks@gmail.com.

Описание лагеря:

Цель лагеря - дать детям возможность весело провести свободное время и улучшить коммуникативные навыки с помощью методов творческой и коммуникативной импровизации, дать возможность молодым людям проявлять инициативу и реализовывать свои идеи.

Деятельность в лагере делится на следующие балансирующие блоки:

* Реализация молодежных инициатив.

* Занятия по сплоченности.

* Творческая деятельность.

* Творческие занятия на свежем воздухе.

* Уроки импровизации.

* Обсуждение по актуальным вопросам для участников, включая вопрос снижения дискриминации и повышения терпимости.

8. Лагерь Barontēva azote

Место проведения: ул. Кр. Барона, 3-5, Рига

Время проведения лагеря: 23-26 октября

Вид лагеря: дневной

Возраст: 7-12 лет

Контакты: Dita Barona, 26552627, dita.barona@memorialiemuzeji.lv.

Описание лагеря

В лагере можно будет создавать творческие работы в различных стилях визуального и прикладного искусства. А еще - вместе петь и изучать историю Латвии.

Причем будет возможность познакомиться с малоизвестными страницами истории Латвии, например, связанными с латвийско-японскими отношениями.

Дети узнают много интересного о своей стране, а студент из Японии расскажет об истории своей страны и познакомит с ее письменностью.

Участники лагеря примут участие в церемонии открытия книги Meikuleņš īpazeist omotus.

В преддверии дня рождения Латвии дети также познакомятся с последними событиями в истории, посетят выставку «Балтика 88. Восемь белых дней». Кроме того,

участники лагеря сходят на экскурсию в Национальный музей истории Латвии, на Братское кладбище, в дом Буртниеку, где узнают о важных событиях для семьи Баронса.