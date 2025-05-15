Видео Tautumeitas ответили на веселые вопросы фанатов

На вопрос, кто из Tautumeitas самая кокетливая, все участницы без колебаний указали на Кате Слишане, дружно рассмеявшись и добавив, что она очаровывает своими глазами.

Мамой группы девушки назвали Аснате Ранцане. Они рассказали, что она - лидер коллектива, берущий на себя ответственность за остальных.

На провокационный вопрос о том, кто в группе "драма-квин", участницы рассмеялись и заявили, что отказываются на него отвечать, добавив, что в коллективе таких нет.

Оказалось, что дольше всех собирается Лаура Луците. Все девушки не колеблясь указали именно на нее. Сама Лаура объяснила это тем, что просто любит наслаждаться моментом и никуда не спешить.

На вопрос, кто самая застенчивая, девушки снова указали на Кате, ласково погладив ее по плечу и сказав: "Кокетливая, но застенчивая".

Напоминаем, что сегодня вечером, 15 мая, Tautumeitas представит Латвию с песней Bur man laimi во втором полуфинале 69-го конкурса песни "Евровидение", заняв четвертое место.

Сегодня вечером на сцену вместе с латвийскими девушками выйдут также Финляндия, Австрия, Израиль, Мальта, Чехия, Австралия, Греция, Литва, Люксембург, Сербия, Ирландия, Армения, Дания, Грузия и Черногория.