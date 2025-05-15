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"Выведем Латвию в финал!": ветераны "Евровидения" передают наилучшие пожелания Tautumeitas

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Reuters / Scanpix

Остались всего лишь мгновения до того, как на большую сцену "Евровидения" в Базеле поднимется группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию и побороться за выход в финал. Мы собрали самые теплые и остроумные пожелания от известных музыкантов, которые в разные годы уже представляли Латвию на конкурсе.

Певица Мария Наумова - пока единственная, кто принес Латвии победу на "Евровидении" в далеком 2002 году с песней I Wanna. В том же году она также была признана Человеком года в Европе от Латвии.

В своем видео в Instagram Мария поет припев песни Bur man laimi, а затем в присущей только ей манере желает Tautumeitas: "Пусть вам везет, олала!"

К видео она добавила комментарий:

"Друзья, держим кулаки и желаем удачи сегодня Tautumeitas! Пусть им удастся очаровать Европу! Очень хочется увидеть их в финале. В этом году на сцене особенно не хватает представительниц прекрасного пола!"

Певица Амината представила Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2015 году с песней Love Injected, вышла в финал и заняла высокое 6-е место. Это - четвертый лучший результат Латвии за всю историю участия в конкурсе.

В своем видео в Instagram Амината призывает всех голосовать за своих подруг и коллег из группы Tautumeitas, отметив, что поддержка фанатов будет девушкам сейчас как никогда необходима.

Группа Citi Zēni представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2022 году с песней Eat Your Salad, однако не прошла в финал.

В своем Instagram парни лаконично, но ясно выразили общую надежду: "Друзья, давайте доведем Латвию до финала!"

С теплыми пожеланиями в своих сторис выступила и легендарная латвийская группа Prāta Vētra, которая стала первым представителем Латвии на "Евровидении" в 2000 году с песней My Star, заняв почетное третье место.

Парни в свойственной им душевной и с юмором манере призывают держать кулаки и "наколдовать удачу" для Tautumeitas.

"Prāta Vētra".
"Prāta Vētra". Фото: instagram.com/brainstormofficial/ekrānuzņēmums

Певица Саманта Тина представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" 2021 года с песней The Moon Is Rising, однако не прошла в финал.

В своем сторис в Instagram она пожелала удачи Tautumeitas, выразив уверенность, что у девушек все получится. Саманта также напомнила, как важно не забывать о себе и о силе единства.

Samanta Tīna.
Samanta Tīna. Фото: instagram.com/samantatina/ekrānuzņēmums

Теплые слова в адрес Tautumeitas передала и молодая, подающая большие надежды певица Эмилия, которая в этом году в напряженной борьбе едва не получила возможность представлять Латвию на конкурсе.

Эмилия убеждена, что у девушек все получится: "Они поют очень красиво, гармонично, у них все выходит. Команда проделала огромную работу, чтобы шоу получилось впечатляющим. Мы будем держать кулаки!"

Emilija.
Emilija. Фото: instagram.com/emilijaberzinamusic/ekrānuzņēmums

Напоминаем, что сегодня вечером Tautumeitas с песней Bur man laimi представят Латвию во втором полуфинале 69-го песенного конкурса "Евровидение" под четвертым номером.

Сегодня вместе с представительницами Латвии на сцену также выйдут участники из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.

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