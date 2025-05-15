Группа Citi Zēni представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2022 году с песней Eat Your Salad, однако не прошла в финал.

В своем Instagram парни лаконично, но ясно выразили общую надежду: "Друзья, давайте доведем Латвию до финала!"

С теплыми пожеланиями в своих сторис выступила и легендарная латвийская группа Prāta Vētra, которая стала первым представителем Латвии на "Евровидении" в 2000 году с песней My Star, заняв почетное третье место.

Парни в свойственной им душевной и с юмором манере призывают держать кулаки и "наколдовать удачу" для Tautumeitas.

"Prāta Vētra". Фото: instagram.com/brainstormofficial/ekrānuzņēmums

Певица Саманта Тина представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" 2021 года с песней The Moon Is Rising, однако не прошла в финал.

В своем сторис в Instagram она пожелала удачи Tautumeitas, выразив уверенность, что у девушек все получится. Саманта также напомнила, как важно не забывать о себе и о силе единства.

Samanta Tīna. Фото: instagram.com/samantatina/ekrānuzņēmums

Теплые слова в адрес Tautumeitas передала и молодая, подающая большие надежды певица Эмилия, которая в этом году в напряженной борьбе едва не получила возможность представлять Латвию на конкурсе.

Эмилия убеждена, что у девушек все получится: "Они поют очень красиво, гармонично, у них все выходит. Команда проделала огромную работу, чтобы шоу получилось впечатляющим. Мы будем держать кулаки!"

Emilija. Фото: instagram.com/emilijaberzinamusic/ekrānuzņēmums

Напоминаем, что сегодня вечером Tautumeitas с песней Bur man laimi представят Латвию во втором полуфинале 69-го песенного конкурса "Евровидение" под четвертым номером.

Сегодня вместе с представительницами Латвии на сцену также выйдут участники из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.