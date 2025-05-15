Остались всего лишь мгновения до того, как на большую сцену "Евровидения" в Базеле поднимется группа Tautumeitas, чтобы представить Латвию и побороться за выход в финал. Мы собрали самые теплые и остроумные пожелания от известных музыкантов, которые в разные годы уже представляли Латвию на конкурсе.
Певица Мария Наумова - пока единственная, кто принес Латвии победу на "Евровидении" в далеком 2002 году с песней I Wanna. В том же году она также была признана Человеком года в Европе от Латвии.
В своем видео в Instagram Мария поет припев песни Bur man laimi, а затем в присущей только ей манере желает Tautumeitas: "Пусть вам везет, олала!"
К видео она добавила комментарий:
"Друзья, держим кулаки и желаем удачи сегодня Tautumeitas! Пусть им удастся очаровать Европу! Очень хочется увидеть их в финале. В этом году на сцене особенно не хватает представительниц прекрасного пола!"
Певица Амината представила Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2015 году с песней Love Injected, вышла в финал и заняла высокое 6-е место. Это - четвертый лучший результат Латвии за всю историю участия в конкурсе.
В своем видео в Instagram Амината призывает всех голосовать за своих подруг и коллег из группы Tautumeitas, отметив, что поддержка фанатов будет девушкам сейчас как никогда необходима.
Группа Citi Zēni представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" в 2022 году с песней Eat Your Salad, однако не прошла в финал.
В своем Instagram парни лаконично, но ясно выразили общую надежду: "Друзья, давайте доведем Латвию до финала!"
С теплыми пожеланиями в своих сторис выступила и легендарная латвийская группа Prāta Vētra, которая стала первым представителем Латвии на "Евровидении" в 2000 году с песней My Star, заняв почетное третье место.
Парни в свойственной им душевной и с юмором манере призывают держать кулаки и "наколдовать удачу" для Tautumeitas.
Певица Саманта Тина представляла Латвию на конкурсе "Евровидение" 2021 года с песней The Moon Is Rising, однако не прошла в финал.
В своем сторис в Instagram она пожелала удачи Tautumeitas, выразив уверенность, что у девушек все получится. Саманта также напомнила, как важно не забывать о себе и о силе единства.
Теплые слова в адрес Tautumeitas передала и молодая, подающая большие надежды певица Эмилия, которая в этом году в напряженной борьбе едва не получила возможность представлять Латвию на конкурсе.
Эмилия убеждена, что у девушек все получится: "Они поют очень красиво, гармонично, у них все выходит. Команда проделала огромную работу, чтобы шоу получилось впечатляющим. Мы будем держать кулаки!"
Напоминаем, что сегодня вечером Tautumeitas с песней Bur man laimi представят Латвию во втором полуфинале 69-го песенного конкурса "Евровидение" под четвертым номером.
Сегодня вместе с представительницами Латвии на сцену также выйдут участники из Финляндии, Австрии, Израиля, Мальты, Чехии, Австралии, Греции, Литвы, Люксембурга, Сербии, Ирландии, Армении, Дании, Грузии и Черногории.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!