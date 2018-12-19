Отстранена врач Даугавпилской больницы, отказавшая беременной с кровотечением в госпитализации

Представитель SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Зане Куцина объяснила, что врач отстранена, но, пока этот случай оценивается, более обширный комментарий больница не предоставляет. Она также не дала прогноз, как долго будет происходить этот процесс, так как важно не только выяснить все детали ЧП, но и сделать это юридически корректно.

Как уже сообщал наш портал, гинеколог гинекологического отделения Даугавпилсской региональной больницы отказалась госпитализировать беременную, температура тела которой превышала 38 градусов, и у которой началось кровотечение.

Женщина в Facebook разместила видео, на котором слышен разговор с врачом. Из него становится понятным, что медик не осмотрела пациентку, но многократно настаивала, что кровотечения нет.

В один момент доктор сказала: "Идите со своей несчастной беременностью, куда хотите".

Сейчас женщина госпитализирована и находится в Резекненской больнице. Как сообщает LTV7, в результате отказа беременная потеряла ребенка.