За минувшие два месяца финансовые инвесторы придумали новую торговую стратегию, основанную на простом правиле - TACO. Это аббревиатура для фразы "Trump Always Chickens Out", означающей "Трамп всегда пугается". Президент Америки грозит ввести огромные пошлины на импорт из дружественных и враждебных стран или уволить председателя Федерального резерва, но затем отступает, потому что бескомпромиссный бич рынка принуждает его соблюдать дисциплину. Потом Трамп опять переключается на пошлины, а потом снова отступает.
И так не только в экономической политике. Это вообще ключевая черта президентства Дональда Трампа. Трамп не просто "трус". Он слабый "сильный лидер", и противники Америки, видимо, понимают это лучше, чем большинство американцев.
Многие американцы боятся Трампа, поэтому они считают, что другие тоже должны его бояться. Но никто за пределами Америки не боится собственно Трампа. Друзья Америки боятся "поджигателя", который уничтожает созданное другими.
При этом враги Америки радуются разрушениям, которые устроили Трамп и Илон Маск с его Департаментом эффективности правительства (DOGE).
Когда Маск недавно покинул свой пост, ведущий кремлевский идеолог Александр Дугин выразил сожаление по этому поводу: "DOGE сделал огромное одолжение всему миру, ликвидировав агентство USAID, а также министерства здравоохранения и образования США".