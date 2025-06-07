Слабость "сильного лидера" Америки

​За минувшие два месяца финансовые инвесторы придумали новую торговую стратегию, основанную на простом правиле - TACO. Это аббревиатура для фразы "Trump Always Chickens Out", означающей "Трамп всегда пугается". Президент Америки грозит ввести огромные пошлины на импорт из дружественных и враждебных стран или уволить председателя Федерального резерва, но затем отступает, потому что бескомпромиссный бич рынка принуждает его соблюдать дисциплину. Потом Трамп опять переключается на пошлины, а потом снова отступает.