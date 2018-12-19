Сейм рассмотрит инициативу жителей об отмене компенсаций не переизбранным депутатам

Необходимые для подачи инициативы в Сейм 10 тысяч подписей за отмену компенсаций бывшим парламентариям было собрано всего за неделю, а всего инициативу подписали 14 тысяч жителей.

Автором инициативы является искусствовед Яна Кукайне. Она считает слишком щедрой компенсацию для непереизбранных депутатов в размере трех месячных зарплат.

По ее мнению, такой порядок предполагает, что депутаты являются группой избранных, которые пользуются привилегиями, недоступными ни в одном другом общественном секторе.

"Это способствует социальному неравенству и дискриминации по отношению к остальной части общества, которая на рынке труда не защищена от прекращения трудовых отношений. Тот факт, что депутаты не переизбраны, является сигналом, что они утратили доверие избирателей, и специальных доплат за это быть не должно. С учетом общего уровня благосостояния населения Латвии выплата таких компенсаций неэтична", - уверена автор инициативы.

Инициатива предусматривает исключение соответствующей нормы из закона об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений.