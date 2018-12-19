Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс
19 декабря 2018, 19:30
Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс, сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Во время голосования больше всего голосов получили Левитс, заместитель председателя президиума Европейского объединения латышей Элина Пинто и председатель правления Латышского общества в Ирландии Ингуна Гриетиня-Дарзиня.
Этот титул уже 21 год подряд присваивается человеку, который своими делами внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.
Обладатель титула выясняется общественным голосованием, на которое выносятся 10 кандидатур.