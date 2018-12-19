Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс

Во время голосования больше всего голосов получили Левитс, заместитель председателя президиума Европейского объединения латышей Элина Пинто и председатель правления Латышского общества в Ирландии Ингуна Гриетиня-Дарзиня.

Этот титул уже 21 год подряд присваивается человеку, который своими делами внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.