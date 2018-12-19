Чт, 20.12.2018
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Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс

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Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

 Титула "Человек Европы в Латвии" удостоен судья Суда ЕС Эгил Левитс, сообщил в "Twitter" министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Во время голосования больше всего голосов получили Левитс, заместитель председателя президиума Европейского объединения латышей Элина Пинто и председатель правления Латышского общества в Ирландии Ингуна Гриетиня-Дарзиня.

Этот титул уже 21 год подряд присваивается человеку, который своими делами внес наибольший вклад в популяризацию Латвии в Европе и интеграцию европейских ценностей в Латвии.

Обладатель титула выясняется общественным голосованием, на которое выносятся 10 кандидатур.

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