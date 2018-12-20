Борданс: мы находимся в одном шаге от нового правительства, но все тормозит Гобземс

После встречи с представителями "Нового Единства", взявшими на себя инициативу формирования нового правительства, Борданс сказал, что сейчас можно сформировать "хорошее правительство" - без Союза "зеленых" и крестьян (СЗК). Он призывает "KPV LV" передумать и выдвинуть на должность министра внутренних дел другого кандидата.

Борданс пояснил, что все еще есть опасения по поводу возможности Гобземса получить допуск к гостайне. Эти действия могут быть связаны с желанием "протащить в правительство СЗК", считает он.

Борданс подчеркнул, что не намерен идти на уступки в отношении сотрудничества с СЗК, но очень надеется, что возникшие в формировании правительства проблемы разрешатся.

Как сообщалось, кандидат "Нового Единства" на пост премьера Кришьянис Кариньш предложил войти в правительство пяти партиям: "Новому Единству", Новой консервативной партии (НКП), "KPV LV", "Для развития/За" и национальному объединению "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ. Президент Раймонд Вейонис выразил готовность выдвинуть его кандидатуру в премьеры, если Кариньш добьется поддержки парламентского большинства.