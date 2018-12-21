Аэропорт Гэтвик по-прежнему парализован из-за летающих дронов

Второй крупнейший аэропорт Великобритании Гэтвик будет закрыт по крайней мере до середины утра в пятницу, 21 декабря. За сутки, начиная с вечера среды и до вечера четверга, из этой воздушной гавани не смогли вылететь уже более 120 тысяч пассажиров, сообщает euronews.com.