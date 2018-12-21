Пт, 21.12.2018
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Аэропорт Гэтвик по-прежнему парализован из-за летающих дронов

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ФОТО: EPA/Scanpix

Второй крупнейший аэропорт Великобритании Гэтвик будет закрыт по крайней мере до середины утра в пятницу, 21 декабря. За сутки, начиная с вечера среды и до вечера четверга, из этой воздушной гавани не смогли вылететь уже более 120 тысяч пассажиров, сообщает euronews.com.

Как сообщает newsru.co.il, работа лондонского аэропорта Гатвик полностью парализована из-за полетов дронов. 

Британская армия и полиция проводят совместную операцию по восстановлению порядка, руководство аэропорта требует найти и судить организаторов акции.

Максимальное наказание по данной статье – пять лет тюрьмы, пишет 20 декабря издание Evening Standard.

Эксперты в области авиации заявили, что впервые крупный международный аэропорт полностью блокирован таким образом. 

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