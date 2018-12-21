Forbes назвал главного миллиардера-неудачника года

Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил антирейтинг Forbes, став главным миллиардером-неудачником года. Список был опубликован на сайте издания.
По данным журнала, состояние основателя соцсети Facebook за год уменьшилось на $18,7 миллиардов. При этом, в рейтинге неудачников Цукерберг оказался единственным американцем.
Что касается самых успешных бизнесменов, то как и прежде, лидирует основатель Amazon Джефф Безос.
На второй позиции идет японский миллиардер Тадаси Янай (основатель и президент Fast Retailing), а замыкает тройку лидеров россиянин Вагит Юсуфович Алекперов (генеральный директор Лукойла).
Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Tesla Илон Маск оказались на девятом и десятом местах соответственно.
Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейших знаменитостей США. Первое место в перечне занял создатель "Звездных войн".