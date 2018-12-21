Сб, 22.12.2018
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Forbes назвал главного миллиардера-неудачника года

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Марк Цукерберг

ФОТО: AFP/SCANPIX

Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил антирейтинг Forbes, став главным миллиардером-неудачником года. Список был опубликован на сайте издания.

По данным журнала, состояние основателя соцсети Facebook за год уменьшилось на $18,7 миллиардов. При этом, в рейтинге неудачников Цукерберг оказался единственным американцем.

Что касается самых успешных бизнесменов, то как и прежде, лидирует основатель Amazon Джефф Безос.

На второй позиции идет японский миллиардер Тадаси Янай (основатель и президент Fast Retailing), а замыкает тройку лидеров россиянин Вагит Юсуфович Алекперов (генеральный директор Лукойла).

Основатель Microsoft Билл Гейтс и создатель Tesla Илон Маск оказались на девятом и десятом местах соответственно.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал богатейших знаменитостей США. Первое место в перечне занял создатель "Звездных войн".

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