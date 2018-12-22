Роспуск Рижской думы: Минюст дал заключение о законопроекте

Роспуск Рижской думы нынешнего созыва в законопроекте, подготовленном Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР), мотивируется действиями думы предыдущего созыва, и это некорректно, говорится в заключении Министерства юстиции о законопроекте.
По данным агентства ЛЕТА, Минюст выступает за продвижение проекта о роспуске Рижской думы, но имеет и возражения против него.
В заключении Минюста говорится, что цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.
"Минюст не располагает информацией, которая указывала бы на неспособность Рижской думы выполнять функции самоуправления", - говорится в заключении.
Таким образом, Минюст не может оценить по существу, насколько обоснован роспуск Рижской думы в соответствии с законом о самоуправлениях.
В аннотации к законопроекту не приведены также факты, которые доказывали бы, что Рижская дума не обеспечивает выполнение функций самоуправления.
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Минюст призывает дополнить перечень фактов, свидетельствующих о "незаконных действиях" Рижской думы, потому что в настоящее время законопроект мотивирован в основном ссылками на корреспонденцию МОСРР с другими государственными учреждениями.
"Также необходимость роспуска Рижской думы мотивируется действиями Рижской думы прежнего созыва, что с точки зрения Минюста некорректно", - говорится в заключении.
Минюст напоминает также, что для проведения внеочередных выборов в Рижскую думу требуются средства.
В заключении Минфина по законопроекту о роспуске Рижской думы указано лишь то, что Минфин не возражает против рассмотрения законопроекта на заседании правительства.
Также Минфин отмечает, что в МОССР есть компетентные эксперты, которых можно включить в состав временной администрации Риги.
Как сообщалось, правительство не будет рассматривать законопроект о роспуске Рижской думы в этом году. Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис, проект нуждается в юридической оценке.