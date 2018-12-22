Роспуск Рижской думы: Минюст дал заключение о законопроекте

По данным агентства ЛЕТА, Минюст выступает за продвижение проекта о роспуске Рижской думы, но имеет и возражения против него.

В заключении Минюста говорится, что цель законопроекта - устранить ситуацию, когда Рижская дума допускает незаконные действия и не обеспечивает выполнение предусмотренных законом функций самоуправления.

"Минюст не располагает информацией, которая указывала бы на неспособность Рижской думы выполнять функции самоуправления", - говорится в заключении.

Таким образом, Минюст не может оценить по существу, насколько обоснован роспуск Рижской думы в соответствии с законом о самоуправлениях.

В аннотации к законопроекту не приведены также факты, которые доказывали бы, что Рижская дума не обеспечивает выполнение функций самоуправления.

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Минюст призывает дополнить перечень фактов, свидетельствующих о "незаконных действиях" Рижской думы, потому что в настоящее время законопроект мотивирован в основном ссылками на корреспонденцию МОСРР с другими государственными учреждениями.

"Также необходимость роспуска Рижской думы мотивируется действиями Рижской думы прежнего созыва, что с точки зрения Минюста некорректно", - говорится в заключении.

Минюст напоминает также, что для проведения внеочередных выборов в Рижскую думу требуются средства.

В заключении Минфина по законопроекту о роспуске Рижской думы указано лишь то, что Минфин не возражает против рассмотрения законопроекта на заседании правительства.

Также Минфин отмечает, что в МОССР есть компетентные эксперты, которых можно включить в состав временной администрации Риги.