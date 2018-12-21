Должен ли уйти Ушаков, и выгодно ли это "Согласию"?

В студии - политические обозреватели Александра Полещук и Юрий Соколовский.

Коррупционный скандал вокруг Рижской думы всё острее ставит вопрос о смене её руководства. Нил Ушаков не хочет отдавать власть, несмотря на давление оппозиции, премьера Кучинскиса и президента Вейониса. Должен ли Ушаков уйти?

Самоотвод Адриса Америкса с поста вице-мэра только на первый взгляд кажется смелым: он остался депутатом и главой правления Рижского порта.

Почему Америкс "уходя не ушёл"? И кто такой Олег Буров, сменивший его на этом посту?

Конструкция потенциального правительства не успела обозначиться, как грозит разрушиться. На этот раз из-за претендентов на министерские должности.

Зачем KPV.LV выдвинула в главы МВД Алдиса Гобземса, зная о неоднозначном отношении к нему со стороны конкурентов?