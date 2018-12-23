Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 168

Галерея: Индонезия после сильнейшего цунами

Как отмечается, еще 745 человек пострадали.

Уточняется, что еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.