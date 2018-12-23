Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 168
Число погибших в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии возросло до 168, передает интернет-порта Detik.
Галерея: Индонезия после сильнейшего цунами
Как отмечается, еще 745 человек пострадали.
Уточняется, что еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.
Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.
Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков.
На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.