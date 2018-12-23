Вс, 23.12.2018
Можно говорить о политической ответственности Ушакова, но должна быть некая последовательность. Посмотрите на Лембергса, Труксниса, ситуацию в Даугавпилсе... Александра Полещук, политический обозреватель

Цунами в Индонезии: число жертв возросло до 168
Дополнено!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: APF/ScanPix

Число погибших в результате цунами в районе Зондского пролива в Индонезии возросло до 168, передает интернет-порта Detik.

Галерея: Индонезия после сильнейшего цунами 

Как отмечается, еще 745 человек пострадали.

Уточняется, что еще около 30 человек числятся пропавшими без вести.

Цунами было зафиксировано в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как уточнил Нугрохо, сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.

Напомним, в конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,5 и ряд афтершоков. 

На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами стихии стали более двух тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ