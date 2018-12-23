Вс, 23.12.2018
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Порошенко "застукали" во время гуляния в ресторане во время военного положения
И пристыдили

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ФОТО: AP/Scanpix

Украинская журналистка Ярослава Коба опубликовала видеозаписи и фотографии того, как президент Украины Петр Порошенко проводит время в элитном ресторане, сообщает gazeta.ru.

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения», — сказала Коба.

Она также отметила, что глава государства прибыл в ресторан с супругой и охраной. Позднее СМИ установили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отмечал свой день рождения, который был у него более недели назад.

Решение о военном положении в Украине было принято 26 ноября Президентом (указом), Верховной Радой, а до этого — Советом нацбезопасности после ЧП в Азовском море. Оно распространялось на 10 областей, граничащих с Россией: на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Азово-керченской акватории.  

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