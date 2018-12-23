Порошенко "застукали" во время гуляния в ресторане во время военного положения

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения», — сказала Коба.

Она также отметила, что глава государства прибыл в ресторан с супругой и охраной. Позднее СМИ установили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отмечал свой день рождения, который был у него более недели назад.