Порошенко "застукали" во время гуляния в ресторане во время военного положения
Украинская журналистка Ярослава Коба опубликовала видеозаписи и фотографии того, как президент Украины Петр Порошенко проводит время в элитном ресторане, сообщает gazeta.ru.
«Хоть бы постеснялись, во время военного положения», — сказала Коба.
Она также отметила, что глава государства прибыл в ресторан с супругой и охраной. Позднее СМИ установили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко отмечал свой день рождения, который был у него более недели назад.
Решение о военном положении в Украине было принято 26 ноября Президентом (указом), Верховной Радой, а до этого — Советом нацбезопасности после ЧП в Азовском море. Оно распространялось на 10 областей, граничащих с Россией: на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Азово-керченской акватории.