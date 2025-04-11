На проверку по госязыку не зарегистрировались 1332 гражданина России

На проверку уровня владения государственным языком еще не зарегистрировались 1332 проживающих в Латвии гражданина России, на которых распространяются поправки к иммиграционному закону о предоставлении документов для оформления статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС), свидетельствует информация, обобщенная Государственным агентством развития образования (VIAA).
Пройти проверку на знание госязыка для получения постоянного вида на жительство необходимо 2494 гражданам РФ. Как сообщили агентству LETA в VIAA, к началу года ее успешно прошли по меньшей мере 520 человек.
До первого официального дня проверки - 10 апреля - экзамен по госязыку сдавал 261 гражданин России из 2073 лиц, которым нужно было пройти проверку к началу года.
Половина из них, или 51%, прошли проверку успешно. Согласно действующему регулированию, если экзамен не сдан с первого раза, до 16 июня следует зарегистрироваться на повторную проверку и пройти ее до 30 сентября.
Еще 480 жителей зарегистрировались на языковую проверку. Чтобы не образовывались очереди и эти граждане России могли своевременно получить свидетельство о владении государственным языком, в VIAA зарезервировано время специально для них с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время заполнены места до 6 мая.
VIAA обещает принять заявление и после 24 апреля, однако время до 16 мая ограничено. Если человек не зарегистрируется своевременно для прохождения проверки, может возникнуть ситуация, при которой у VIAA не будет возможности обеспечить проверку в установленный срок, предупреждает агентство.
В середине прошлого лета вступили в силу поправки к иммиграционному закону, предусматривающие обязанность граждан РФ до 30 июня текущего года подать документы для получения статуса постоянного жителя ЕС.
В числе прочего эти люди должны предоставить подтверждение об успешно пройденной проверке на знание госязыка. Это требование, как и прежде, касается лиц в возрасте до 75 лет.
В марте были внесены изменения в правила правительства, чтобы граждане России могли зарегистрироваться на прохождение проверки на знание госязыка для обращения за статусом постоянного жителя ЕС.
В случае необходимости до 16 июня граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку, которую нужно будет пройти до 30 сентября. В таком случае документы для получения статуса постоянного жителя ЕС они смогут подать до 31 октября.
Если гражданин РФ не пройдет успешно проверку на знание госязыка до 30 сентября, он будет проходить ее в порядке общей очереди начиная с 1 октября.
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