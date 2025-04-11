На проверку по госязыку не зарегистрировались 1332 гражданина России

Пройти проверку на знание госязыка для получения постоянного вида на жительство необходимо 2494 гражданам РФ. Как сообщили агентству LETA в VIAA, к началу года ее успешно прошли по меньшей мере 520 человек.

До первого официального дня проверки - 10 апреля - экзамен по госязыку сдавал 261 гражданин России из 2073 лиц, которым нужно было пройти проверку к началу года.

Половина из них, или 51%, прошли проверку успешно. Согласно действующему регулированию, если экзамен не сдан с первого раза, до 16 июня следует зарегистрироваться на повторную проверку и пройти ее до 30 сентября.

Еще 480 жителей зарегистрировались на языковую проверку. Чтобы не образовывались очереди и эти граждане России могли своевременно получить свидетельство о владении государственным языком, в VIAA зарезервировано время специально для них с 10 апреля по 16 мая. В настоящее время заполнены места до 6 мая.