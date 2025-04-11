Источник в руководстве украинского Генштаба пояснил Украинской службе Би-би-си, что о начале операции России может свидетельствовать рост числа боестолкновений на всех участках фронта с конца марта.

Количество атакующих действий россиян выросло более чем в два раза и стало самым высоким с начала года. Если в начале марта их было около сотни в день, то в конце месяца фиксировалось уже более 200 боестолкновений.

По состоянию на начало апреля средний показатель держится на уровне 150-160.

Собеседник в Генштабе считает, что «эскалация российского наступления» может произойти ориентировочно в мае-начале июня.

Заместитель главы Офиса президента Украины по военным вопросам, полковник Павел Палиса, общаясь с журналистами в начале апреля, сказал, что российское командование «готовится к активизации боевых действий».

«Наблюдаются признаки подготовки российской группировки и активизации боевых действий на нескольких направлениях. Безусловно, у россиян есть ресурсы. Но достаточно ли их для достижения существенных успехов, особенно оперативного уровня — сомневаюсь», — заявил он.

Какие цели у России

Какие же цели сейчас преследует российское военное руководство?

Очевидно, отмечает собеседник Украинский службы Би-би-си в Генштабе, приоритетными направлениями остаются агломерации городов Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024 году. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.