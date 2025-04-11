"США постоянно вводят чрезмерно высокие пошлины против Китая, и это превратилось в игру чисел, не имеющую практического экономического значения, и станет посмешищем в истории мировой экономики", - заявил представитель Министерства торговли Китая.

"Однако, если США будут настаивать на ущемлении интересов Китая, Китай отреагирует решительно и будет бороться до конца", - добавил представитель.

Белый дом подтвердил в четверг, что тарифы Трампа на импорт из Китая достигли 145%.

Ранее сообщалось, что тариф на импорт из Китая был увеличен до 125%, однако к этому еще нужно добавить дополнительный тариф в размере 20%, введенный ранее в этом году, когда администрация Трампа обвинила Пекин в неспособности предотвратить контрабанду наркотика фентанил в США.

Между тем в среду Трамп объявил, что откладывает введение повышенных пошлин на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая.

Представитель Министерства торговли Китая заявил в пятницу, что Трамп принял это решение под давлением Китая и других сторон.