Китай в пятницу сообщил, что с субботы повысит тарифы на импорт из США с 84% до 125% в ответ на объемные пошлины на китайский импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом, сообщает AP.
"США постоянно вводят чрезмерно высокие пошлины против Китая, и это превратилось в игру чисел, не имеющую практического экономического значения, и станет посмешищем в истории мировой экономики", - заявил представитель Министерства торговли Китая.
"Однако, если США будут настаивать на ущемлении интересов Китая, Китай отреагирует решительно и будет бороться до конца", - добавил представитель.
Белый дом подтвердил в четверг, что тарифы Трампа на импорт из Китая достигли 145%.
Ранее сообщалось, что тариф на импорт из Китая был увеличен до 125%, однако к этому еще нужно добавить дополнительный тариф в размере 20%, введенный ранее в этом году, когда администрация Трампа обвинила Пекин в неспособности предотвратить контрабанду наркотика фентанил в США.
Между тем в среду Трамп объявил, что откладывает введение повышенных пошлин на 90 дней, установив базовую ставку в 10% для всех стран, кроме Китая.
Представитель Министерства торговли Китая заявил в пятницу, что Трамп принял это решение под давлением Китая и других сторон.
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