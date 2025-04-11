Фото и видео В реку Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет; погибли шесть человек

Пожарная служба сообщила, что получила сообщение о вертолете в воде в 15:17 (22:17 по латвийскому времени). На борту воздушного судна находились шесть человек, все они погибли.

На видео, размещенных в социальных сетях, запечатлен перевернутый вертолет Bell 206, почти полностью погруженный в воду, а вокруг него кружат спасательные лодки.

New York City Mayor Eric Adams says a family of Spanish tourists, including three children, died Thursday in a helicopter crash in the Hudson River that killed six people. pic.twitter.com/07y6jRwQqf — The Associated Press (@AP) April 10, 2025

Власти заявили, что погибшие - пилот вертолета и семья испанских туристов. Трое из жертв были взрослыми, а еще трое - детьми.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на CNN, в результате крушения погибли руководитель испанского филиала концерна Siemens Агустин Эскобар и члены его семьи.

Двух жертв сначала отвезли в местные больницы, где они позднее скончались от полученных травм. Четыре жертвы были признаны мертвыми на месте происшествия.

Как отмечает Русская служба ВВС, комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала на пресс-конференции, что вертолет принадлежал фирме New York Helicopters, которая устраивала полеты над городом для туристов.

По данным сайта FlightRadar, до катастрофы вертолет совершил несколько полетов вдоль Манхеттена и Гудзона, взлетая с вертолетной площадки в Нижнем Манхеттене и возвращаясь на нее.

За последние годы в районе Манхэттен в Нью-Йорке произошло несколько смертельных случаев крушения вертолетов. В 2009 году девять человек погибли в результате столкновения самолета и туристического вертолета над рекой Гудзон. В 2018 году пять человек погибли, когда чартерный вертолет упал в Ист-Ривер.