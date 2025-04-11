Видео Секунда до беды: в Пурвциемсе дети выбежали на дорогу прямо перед машиной

Девочка выбежала на дорогу и заметила приближающийся автомобиль в момент, когда водитель уже резко тормозил, чтобы избежать столкновения. Прямо за ней быстрым шагом приближалась еще одна девочка с собакой. Видимость как детей, так и водителя закрывал автомобиль с прицепом, который поворачивал с улицы Кегума на Стирну.