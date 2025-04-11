Видео Секунда до беды: в Пурвциемсе дети выбежали на дорогу прямо перед машиной

Опасную ситуацию зафиксировал видеорегистратор автомобиля в Пурвциемсе - водитель в последний момент заметил детей, которые перебегали дорогу, и отреагировал, резко нажав педаль тормоза. Только по счастливому стечению обстоятельств и благодаря бдительности водителя удалось избежать возможной трагедии, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Девочка выбежала на дорогу и заметила приближающийся автомобиль в момент, когда водитель уже резко тормозил, чтобы избежать столкновения. Прямо за ней быстрым шагом приближалась еще одна девочка с собакой. Видимость как детей, так и водителя закрывал автомобиль с прицепом, который поворачивал с улицы Кегума на Стирну.
К счастью, эта история закончилась только сильным испугом - как для обеих девочек, так и для водителя, сердечный ритм которого в тот момент определенно достиг рекордов скорости.
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