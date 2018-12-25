Российский город в трауре: жестоко убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

23 декабря в Автозаводском районе Тольятти было обнаружено тело Аскаровой с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 16-летний знакомый спортсменки, который во время ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, а потом снял с тела драгоценности.