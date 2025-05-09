Европейские лидеры встретятся в Украине в субботу, объявил Зеленский

Лидеры европейских стран встретятся в Украине в субботу, 10 мая, в рамках "коалиции желающих", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он не стал уточнять, кто будет присутствовать на саммите и где он будет проходить.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что в субботу в Киеве состоится саммит коалиции в смешанном формате.
Макрон заявил, что встреча лидеров стран "коалиции желающих" в Киеве в субботу действительно состоится, но некоторые из них будут участвовать в ней в удаленном режиме.
Президент Франции отказался раскрыть, в каком формате он сам будет участвовать.
"Я отправлюсь туда в подходящее время. По ряду вполне понятных причин это редко обсуждается заранее", - цитирует Макрона телеканал BFMTV.
В коалицию, возглавляемую Великобританией и Францией, входят около 30 стран.
"Мы в Украине также готовимся к встрече лидеров "коалиции желающих", - заявил Зеленский в пятницу, 9 мая, выступая в режиме видеоконференции на военном саммите в Осло.
"Нам нужна эта коалиция, и она должна быть достаточно сильной, чтобы гарантировать безопасность. Завтра - встречи", - добавил он, не вдаваясь в подробности.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре ранее заявил, что в субботу состоится встреча, в которой будут участвовать Норвегия, Зеленский и "руководство Франции и Великобритании".
Канцелярия президента Финляндии Александра Стубба сообщила, что в субботу он примет участие в "виртуальной встрече" коалиции, на которую его пригласили премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.
Ни Великобритания, ни Франция не дали публичных комментариев по поводу этой встречи.
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