Видео В Ауце автомобиль столкнулся с поездом

В пятницу, 9 мая, недалеко от города Ауце Добельского края произошла авария с участием автомобиля и поезда; в результате столкновения машина оказалась в кювете, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.
Водитель Renault, которому около 70 лет, не заметил приближавшийся справа поезд. По словам очевидца, поезд сбил машину с путей.
Автомобиль оказался полностью разбит, владелец, скорее всего, не будет его ремонтировать.
Тем не менее, находившийся за рулем пенсионер, к счастью, не получил серьезных травм и ему даже не понадобилась медицинская помощь.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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