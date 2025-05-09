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Видео В Ауце автомобиль столкнулся с поездом

Железнодорожные пути.
Железнодорожные пути. Фото: Evija Trifanova/LETA

В пятницу, 9 мая, недалеко от города Ауце Добельского края произошла авария с участием автомобиля и поезда; в результате столкновения машина оказалась в кювете, сообщает программа Degpunktā на телеканале TV3.

Водитель Renault, которому около 70 лет, не заметил приближавшийся справа поезд. По словам очевидца, поезд сбил машину с путей.

Автомобиль оказался полностью разбит, владелец, скорее всего, не будет его ремонтировать.

Тем не менее, находившийся за рулем пенсионер, к счастью, не получил серьезных травм и ему даже не понадобилась медицинская помощь.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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